El ministro Luis Planas reivindica un comercio mundial con reglas iguales El ministro defendió lo complejo de la situación en el Sahara para el comercio global y espera que la UEencuentre una salida asumible por todos

Miguel Cárceles Almería Martes, 30 de septiembre 2025, 18:06

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, subrayaba ayer durante la inauguración de Fruit Attraction 2025 la relevancia de esta feria como escaparate internacional para el sector de frutas y hortalizas. El encuentro, considerado uno de los más influyentes a nivel global, se celebra en un contexto marcado por la crisis arancelaria y las tensiones comerciales internacionales, circunstancias que, según el ministro, refuerzan la necesidad de un comercio basado en normas claras y en la confianza entre los países.

Planas incidió en que un sistema de intercambios comerciales justo y regulado proporciona «tranquilidad y seguridad» tanto a exportadores como a importadores, dos pilares imprescindibles para la estabilidad del sector agroalimentario. Recordó que España, junto con la Unión Europea, defiende un modelo de cooperación que, pese a las tensiones geopolíticas y los conflictos internacionales, debe mantenerse en pie porque la alimentación es un bien esencial para la humanidad y no debería verse afectada por guerras o disputas políticas.

En su intervención, en la que estuvo acompañado por el presidente de Fepex, el almeriense Cecilio Peregrín, y el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, el ministro destacó que los acuerdos comerciales internacionales son una herramienta estratégica de primer orden. Estos tratados permiten abrir nuevos mercados, diversificar destinos para los productos españoles y ofrecer mayores garantías de estabilidad a los agricultores y productores. Planas insistió en que nada entra en el territorio comunitario sin haber superado los estrictos controles de seguridad y calidad que caracterizan a la Unión Europea, «los más exigentes del mundo» en materia de sanidad alimentaria.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la seguridad alimentaria, un concepto que, en sus palabras, abarca no solo la inocuidad de los productos, sino también su calidad nutricional y su sabor. «Los alimentos europeos deben ser seguros, saludables y sabrosos», afirmó, remarcando que esa combinación refuerza la confianza de los consumidores y abre puertas en mercados cada vez más competitivos. Además, invitó al sector a apostar por la innovación, la diversificación y el crecimiento sostenible, tanto en los procesos de producción como en las estrategias de comercialización.

Planas quiso poner en valor la capacidad de innovación del sector hortofrutícola español, al que calificó como un ejemplo de esfuerzo, modernización y apertura al exterior. En su opinión, Fruit Attraction constituye una gran demostración de ese dinamismo, al reunir no solo a productores y exportadores, sino también a investigadores, empresas tecnológicas y agentes vinculados a la distribución y la logística.

Respecto a la situación jurídica derivada de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los acuerdos con Marruecos y la producción procedente del Sáhara Occidental, el ministro reconoció que se trata de un asunto complejo. No obstante, valoró positivamente la propuesta presentada por la Comisión Europea y confió en que los Estados miembros logren alcanzar en los próximos días una posición común que dé seguridad jurídica a todas las partes implicadas. En otro momento de su intervención, Planas hizo referencia a los Presupuestos Generales del Estado de 2026, cuya preparación sigue en marcha por parte del Ejecutivo. Señaló que su aprobación sería «un elemento positivo para todos», puesto que garantizaría estabilidad financiera y permitiría desplegar políticas de apoyo al sector agrícola y ganadero. Sin embargo, advirtió de que para ello será necesaria una voluntad colectiva y un clima de entendimiento político.