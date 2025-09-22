Una Mesa Técnica de Expertos en Sanidad Vegetal reforzará la lucha integrada Representantes de todo el sector mantienen un nuevo encuentro de trabajo para afrontar los retos presentes y futuros

J. S. Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:01 Comenta Compartir

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Almería ha acogido este lunes una nueva reunión de la Mesa de Trabajo en materia de sanidad vegetal, constituida en el marco del Plan Estratégico de Frutas y Hortalizas de Invernadero, en la que han participado organizaciones agrarias, cooperativas, agricultores, investigadores de IFAPA y representantes del Ayuntamiento de El Ejido.

Como principal acuerdo, se ha decidido por unanimidad la creación de una Mesa Técnica de Expertos en Sanidad Vegetal, que tendrá carácter permanente y estará integrada por técnicos de la Consejería, IFAPA, Coexphal, asociaciones de semilleros, laboratorios de AGAPA y representantes del sector. Su objetivo será realizar un seguimiento exhaustivo de la evolución de las plagas, proponer soluciones eficaces y ofrecer información rigurosa y actualizada a los agricultores. La primera reunión tendrá lugar el próximo jueves, 25 de septiembre.

El encuentro ha estado presidido por el secretario general de Agricultura de la Consejería, Manuel Gómez Galera, quien ha subrayado que «la sanidad vegetal es un elemento estratégico para la competitividad de nuestra agricultura, y en Andalucía contamos con la experiencia, la innovación y el liderazgo en control biológico que nos sitúan como referente en lucha integrada».

Durante la reunión también se ha analizado la situación actual de las principales plagas que afectan a los cultivos de la provincia, como el trip parvispinus, la araña roja y el pulgón, destacándose la importancia de reforzar las medidas de prevención y control, siempre compatibles con la producción integrada.

Gómez Galera ha insistido en que «el trabajo coordinado entre administraciones, sector productor, investigadores y empresas es la mejor garantía para dar respuestas rápidas y efectivas ante los retos de la sanidad vegetal. La unión del sector en torno a esta Mesa Técnica es una muestra de la fortaleza de la agricultura almeriense y andaluza y clave para disponer de la información más rigurosa».

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura en Almería, Antonio Mena, ha destacado que este grupo de trabajo supone «un paso adelante en la apuesta por la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura almeriense, que sigue siendo ejemplo internacional en la aplicación de la lucha integrada y el control biológico como pilares fundamentales de su modelo productivo».

Para el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, «el problema está surgiendo, sobre todo, con la Araña Roja y el Trips Parvispinus, que están atacando de forma muy violenta los cultivos de pimiento. Creemos que la reunión ha sido positiva, principalmente porque, como ya reclamamos hace unas semanas desde COAG Almería, ha sido un punto de partida para poder constituir un grupo de expertos que aborden las posibles soluciones de cara a esta campaña, que se reunirá, en principio, esta misma semana».

La lucha contra las plagas que afectan a los cultivos de la provincia de Almería ha sido el eje central de las reivindicaciones de COAG Almería durante las últimas semanas, por lo que desde la organización se ha hecho hincapié en la urgencia de encontrar soluciones a esta grave situación y mitigar los daños durante la presente campaña. De hecho, una de las reivindicaciones clave planteadas ha sido la autorización excepcional de productos fitosanitarios, a fin de frenar su avance de manera urgente. «Es esencial que se determinen los productos fitosanitarios, que ya se utilizan en otros cultivos, y que puedan ser autorizados, de manera excepcional, para el cultivo del pimiento. Esto es primordial, como uno de los objetivos principales de ese grupo de expertos, siendo una de las medidas más importantes para afrontar esta campaña», ha indicado Góngora. En la misma línea, desde la organización agraria se ha solicitado también que se afinen las herramientas biológicas disponibles, teniendo en cuenta, en este sentido, «el sobrecoste añadido que la situación está suponiendo para el agricultor».