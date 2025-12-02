El manipulado de Almería exige a los empresarios un aumento salarial del 4% sobre el SMI

El gremio del manipulado en el sector hortofrutícola se siente poco valorado y exige a los empresarios una mejora de sus condiciones laborales. En la ... provincia de Granada los afectados ya han anunciado huelga a través de sus centrales sindicales, mientras en Almería se está a la espera de cerrar todos los plazos de una negociación que sigue estancada antes de ir a acciones de fuerza.

En este sentido, la Federación de Industria Construcción y Agricultura de UGT Almería reunía el pasado viernes a los principales representantes del sector y expresaba su preocupación por la falta de avances en las negociaciones del convenio hortofrutícola, haciendo un llamamiento urgente para que se retomen y se evolucione en aquellos temas «cruciales» que afectan a los trabajadores del sector. Tras una decena de reuniones «sin progreso tangible, UGT FICA manifiesta su descontento, exigiendo la necesidad de abordar la precariedad laboral que enfrentan los trabajadores de este sector».

Del mismo modo, la organización sindical, a través de Paqui Ramírez, secretaria general de la federación FICA UGT Almería, incide en que «las negociaciones deben ser constructivas, que permitan el diálogo y mejorar las condiciones laborales que garanticen los derechos fundamentales de todos los y las trabajadoras».

Asimismo, considera que «es la hora de tomar decisiones significativas que desbloqueen el nulo avance actual de las reuniones y que permitan consolidar acuerdos que beneficien a todos» por lo que subraya que la situación actual no puede prolongarse más y culpan a la patronal de no mostrar la predisposición al diálogo que permita alcanzar «soluciones efectivas».

Desde la central sindical recuerdan que los beneficios durante la campaña hortofrutícola 2024-2025 «han resultado históricos, alcanzando hasta un 22% más respecto al año anterior, por lo que no pueden negar que se encuentran en buenas condiciones para que sus trabajadores y trabajadoras, partícipes de esas buenas cifras, puedan también beneficiarse de ello».

Como advierte Ramírez, los dos principales escollos en la negociación son la mejora salarial y el ajuste de la jornada laboral. «El salario del convenio del manipulado siempre se ha fijado sobre el SMI, nunca estamos por encima de esa cifra y creemos que ya es hora de que no dependamos de que el gobierno nos suba el SMI, que tengamos la subida del SMI más la subida de nuestros convenios». En concreto, en relación a las retribuciones económicas lo que solicitan es un incremento del 4% sobre el Salario Mínimo Interprofesional. «Para lo importante que es el sector para la provincia no tenemos unos salarios dignos».

El otro caballo de batalla es la duración de la jornada laboral. «En el anterior convenio conseguimos rebajar la jornada de trabajo a 46 horas semanales, que ya de por sí es demasiado, pero ya este año lo que queremos en este convenio es rebajarla, según el Estatuto de los Trabajadores, a 40 horas semanales». Además, «creemos que también va siendo hora de que todos los trabajadores en el sector ya no trabajen por hora» para que de este modo «tengan su salario garantizado cuando entran a trabajar, porque seguimos en este año manteniendo trabajadores que entran para ganar 500 euros al mes». Critica a la patronal porque lo que persigue es «llenar los almacenes de plantilla, aunque echen menos horas».

En un tercer lugar también estaría el conflicto de la nocturnidad, porque las horas que se trabajan de noche no llevan fijado un incremento salarial y hay una parte de los trabajadores que sale a las 1.00 horas del almacén».

El sector convoca una protesta para el 9 de diciembre frente a Coexphal

Aunque «en principio, no sé si habrá», la idea de una huelga como la convocada en Granada sobrevuela la provincia. Los trabajadores del manipulado granadino en su negociación, a diferencia de los de Almería, van más adelantados y ya han agotado todos los plazos previstos. «Nosotros hemos empezado ya unas reuniones; hemos tenido la asamblea de delegados para ponerlos al día y para que vayan calentando motores en las empresas», señala Paqui Ramírez, que desvela que «el día 9 de diciembre tenemos una concentración en la puerta de Coexphal a las 12 de la mañana. Eso en principio por ahora y estamos pensando en ir en apoyo a los trabajadores de Granada, porque muchas empresas de Almería trabajan en Granada, muchas empresas de Granada trabajan también en Almería, o sea que es manipulado de frutas y hortalizas y estamos hermanados».

Por ahora la huelga está descartada de forma inminente. «Esperamos que las empresas reaccione con lo que está pasando en Granada y con las movilizaciones que vamos a hacer en Almería», indica la sindicalista.

La diferencia entre Granada y Almería en cuanto al estado del conflicto es que «ellos han empezado a negociar un poquito antes y se han bloqueado totalmente, las empresas no negociaban. Nosotros sí hemos estado negociando y de hecho el día 12 de diciembre tenemos una reunión con el empresariado. Estamos negociando, pero nos encontramos en bucle», porque «hablamos, pero no quieren tocar jornadas; no quieren tocar nada». «Estamos en bucle, nos hemos levantado de la mesa, pero estamos en bucle. En Granada lo que ha ocurrido es que se han levantado de la mesa y van a la huelga».