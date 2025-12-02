Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El manipulado de Almería exige a los empresarios un aumento salarial del 4% sobre el SMI

Mientras en Granada ya se ha anunciado huelga en el sector, en Almería se pretenden completar todos los plazos antes de dar el mismo paso

Juan Sánchez

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:31

Comenta

El gremio del manipulado en el sector hortofrutícola se siente poco valorado y exige a los empresarios una mejora de sus condiciones laborales. En la ... provincia de Granada los afectados ya han anunciado huelga a través de sus centrales sindicales, mientras en Almería se está a la espera de cerrar todos los plazos de una negociación que sigue estancada antes de ir a acciones de fuerza.

