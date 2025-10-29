La Junta asegura ayudas por sequía a los productores de almendro ecológico de Almería

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este miércoles que «los productores de almendro ecológico de la provincia ... de Almería van a cobrar ayudas por la sequía», en el marco de las medidas específicas que el Gobierno andaluz ha impulsado para respaldar a los agricultores andaluces por esta circunstancia climática.

Ha recordado, asimismo, que estos productores también tienen acceso a las ayudas agroambientales para frutales de secano en ecológico que la Consejería ha puesto a su disposición en 2025 a través de la Solicitud Única de la Política Agraria Común (PAC).

En respuesta a una pregunta en comisión parlamentaria, Fernández-Pacheco ha explicado que estas agroambientales están dotadas con un presupuesto total de 20 millones de euros para los cinco años de compromiso que suscriben los solicitantes. Se trata, por tanto de cuatro millones de euros anuales que, como ha detallado el consejero, «van en gran parte para el almendro ecológico» y que los beneficiarios cobrarán en 2026.

Durante su intervención, el representante de la Junta de Andalucía se ha referido también a actuaciones de otras administraciones y ha mostrado su satisfacción por que estos agricultores hayan contado con ayudas gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pero financiadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga).

Al hilo de esta cuestión, Ramón Fernández-Pacheco ha valorado por un lado que se atendiera la petición relativa a la reserva de crisis de la PAC que solicitó el Gobierno andaluz, medio utilizado para financiar las subvenciones concedidas por el Estado; pero ha hecho hincapié en que estas subvenciones deberían haber sido gestionadas por Andalucía.

«Si hubiera sido así, los agricultores del norte de la provincia de Granada también habrían recibido esa ayuda», ha remarcado el consejero, que ha lamentado que estos productores no tienen actualmente la posibilidad de recibir esa subvención «porque el Gobierno de España así lo ha decidido».