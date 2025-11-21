Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera, en eL foro de ABC R.I.

La Junta alerta de que la propuesta para una nueva PAC «condena a una Europa a 27 velocidades»

La viceconsejera de Agricultura defiende en un foro de ABC una Política Agraria Común «fuerte e independiente de otros fondos»

R.I.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:03

La viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, ha alertado este viernes de que la propuesta de Política Agraria Común (PAC) Post ... 2027, formulada por la Comisión Europea, es «lesiva» para el campo andaluz y «condena a una Europa a 27 velocidades», por lo que ha reclamado «unidad» al conjunto de las instituciones y al sector para que este modelo no salga adelante.

