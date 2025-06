El ingeniero que obra el milagro de reducir el consumo de agua

JUAN SÁNCHEZ Almería Miércoles, 25 de junio 2025, 16:17 Comenta Compartir

El contacto con la agricultura le viene desde niño, de ahí que a nadie en su familia le extrañara que decidiera estudiar Ingeniería Técnico Agrícola en la Universidad de Huelva. Con su abuelo y su padre como ejemplo de productores de fresa y conocedor con el paso de los años de la necesidad de los agricultores de recortar para obtener una rentabilidad que permita vivir dignamente dentro de un sector tan competitivo, Daniel Márquez tras acabar sus estudios decidió ponerse manos a la obra para ayudarles.

Entre finales del año 2018 y comienzos de 2019 pondría en marcha su Start-up 'Sensacultivo', a la que posteriormente se unirían sus actuales socios David Cruz y Alfonso Chaparro. La idea era crear una aplicación motorizada por un software alimentado de datos por sensores para conocer en todo momento el estado del suelo en cuanto a humedad, necesidad de agua, estrés... Pero no podía ser algo exclusivo para productores de fresa, como sus familiares, y por eso dio un paso más en sus investigaciones para hacer que su APP se pueda emplear en cualquier tipo de cultivo, para lo que únicamente hay que hacer un estudio previo de necesidades y zona de producción para adecuar y colocar los sensores necesarios.

«El motivo que me llevó a poner este proyecto en marcha es por lo que yo he visto en mi casa. El sector del agro es muy complicado; producir cualquier producto a nivel agrícola requiere mucho trabajo y esfuerzo y el riego es uno de los parámetros más importantes, no. Al final en el riesgo viene la fertilización y si no se está regando bien después llegan los problemas. Y todo eso unido a la coyuntura de que cada vez llueve menos y que arrastramos una sequía de varios años. Detecté esa problemática en casa y quise darle una solución adaptada a los agricultores y que fuese una herramienta sencilla y fácil de utilizar».

Su herramienta, que combina tanto software como hardware a nivel muy básico, lo que hace es «decirle al agricultor mediante una aplicación muy sencilla, que lo va guiando, cómo hacer que su riego sea lo más eficiente posible». Para ello se necesitan datos del estado del cultivo y por ese motivo se instalan sensores en el campo que miden diferentes parámetros, tanto de del suelo, del riego del clima o de la propia planta. De esta manera tan sencilla se da solución a uno de los problemas más acuciantes en la agricultura como es el ahorro en el consumo de agua, tanto por el precio como porque es un bien escaso.

Desde un principio, su idea partía de aplicar el conocimiento adquirido en la Universidad tanto a nivel social como profesional. De ahí que a la hora de promover la puesta en marcha de 'Sensacultivo' tuviera en cuenta hasta el más último de los detalles que conoce tanto técnicos como a pie de campo. A tenor de esto y teniendo en cuenta que «la edad media de los agricultores en España está por encima de los 60 años», lo que fuera a gestar debería tener un manejo sencillo apto para todos los niveles de conocimiento tecnológico. «Es una herramienta muy sencilla y muy visual» y esos son, precisamente, uno de los puntos fuertes de esta Start-up. «No hacen falta unos conocimientos técnicos ni conocimiento informático previo, al final cualquier usuario desde el productor, al que riega o al propio ingeniero puede usar esta herramienta sin ningún problema».

Para poner el sistema en marcha se precisa de «un conjunto de sensores, que en función del tipo de cultivo lleva más o menos sensores. Si es en invernadero pues lleva una configuración de sensores, por ejemplo de clima y demás específicos y si es un suelo para un cítrico, pues nos interesa medir a lo mejor la humedad en el suelo a más profundidades. Al final es un dispositivo que es completamente autónomo, lleva un panel solar, una batería y demás con diferentes sensores y eso se instala sobre el terreno y después todo se visualiza en el móvil a través de una aplicación».

La empresa, que se encuentra inmersa en pleno proceso de expansión, cuenta ya con las aportaciones que le van trasladando sus clientes, lo que le permite en todo momento aplicar modificaciones y actualizaciones al producto para que se adapte perfectamente a cualquier necesidad. «Los productores están súper contentos. Hace poco uno de ellos me decía que ya veía más nuestra aplicación que el Facebook, porque todas las mañanas se mete en ella para ver cómo está el cultivo y así saber si tiene que regar más o menos. Es una herramienta bastante buena y se ven los resultados en el cultivo ya no solo en el ahorro de agua, sino al final está dando a a la planta las condiciones óptimas en cada momento y se nota en una mejor producción, una mejor calidad en el fruto, etcétera». Una herramienta que está en constante evolución y para ello se requiere de la colaboración de los agricultores haciendo comentarios sobre la misma. «Al final, cada cliente tiene su necesidad concreta y nosotros al haber desarrollado el producto desde cero, pues también tenemos esa capacidad de adaptarnos y si un cliente requiere un sensor en específico o requiere que en la aplicación se le muestre un dato de una manera concreta, pues todo ese tipo de mejoras la vamos implementando sobre la marcha».

Todo es muy sencillo con esta herramienta, incluido su mantenimiento, que «prácticamente el mantenimiento es casi que nulo, más allá de la limpieza del panel cada cierto tiempo»