InfoAgro, ante el reto de los 18 millones de negocio con 660 empresas y 60.000 visitas

JUAN SÁNCHEZ Almería Miércoles, 21 de mayo 2025, 21:29

La V edición de infoAgro Exhibition, la Feria Internacional de la Producción Intensiva y de la Industria Auxiliar de la Agricultura, arrancó ayer y lo hizo con unas previsiones como nunca. Desde el Comité Organizador, que preside Rodrigo González, han conseguido albergar a 660 empresas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, donde, durante los tres días en los que se desarrolla la muestra, prevén que pasen cerca de 60.000 personas, de las que unas 10.000 son profesionales internacionales del sector agrícola, y todo para alcanzar un volumen de negocio de 18 millones de euros. Toda una gesta, sin duda, para lo que desde la organización han cuidado hasta el más pequeño de los detalles para que el éxito esté garantizado de antemano.

Durante el acto de inauguración, al que asistió el subdelegado del Gobierno, José María Martín;el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Manuel Gómez;el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Ángel Escobar;y los alcaldes de municipios como Adra, El Ejido, La Mojonera o Vícar, sin olvidar el anfitrión, Roquetas de Mar, González manifestó que «esta feria es muestra de la pujanza del sector agrícola almeriense dentro del tejido productivo de la provincia, en el que se fijan importantísimas empresas e inversores a nivel nacional e internacional, atrayendo grandes oportunidades de negocio a esta zona». Un sector, el de la agricultura almeriense, que calificó de «fuerte, dinámico, innovador» y «que supone la referencia de producción intensiva a nivel mundial, siendo Almería la primera provincia española en cuanto a volumen de exportación de frutas y hortalizas con una cuota de mercado del 20% del total nacional y un 80% a nivel andaluz».

En este sentido, infoAgro Exhibition es «fiel reflejo de la realidad del sector, de las novedades y las nuevas técnicas que se van desarrollando tanto en el ámbito empresarial como en el científico y que finalmente son adaptadas por los agricultores». Unos avances que, como recordó el presidente del Comité Organizador, «se han podido ver en infoAgro Exhibition a lo largo de sus sucesivas decisiones» como el relacionado con «las soluciones de control biológico» o el «del auge de la agricultura 4.0 y de precisión Smart Agro». Además, en ese continuo avance del sector, en el afán del Comité Organizador de la feria por dar cobijo con los proyectos más vanguardistas, «infoAgro Exhibition ha contado desde hace varias ediciones con espacios especiales para startups, empresas de base tecnológica y spin off con el fin de hacer de lanzadera para estos proyectos, fomentando el crecimiento del sector».

Un escaparate internacional de vanguardia basado el sector agrícola almeriense, «que surte a la exportación no solo de los productos hortofrutícolas, sino de la tecnología desarrollada en esta tierra para dar servicio al agricultor que en otras zonas agrícolas del planeta que la demandan, en su intento de seguir los pasos de la agricultura intensiva que se lleva a cabo en Almería, referente mundial de la producción agrícola intensiva, gracias al buen hacer y al esfuerzo de los agricultores a lo largo de 50 años», indicó González. Un hecho, éste, por el que era necesario que Almería tuviera una feria con proyección internacional, de forma que pudiese seguir dándose a conocer el 'Modelo Almería' fuera de sus fronteras y que tuviera el agricultor como protagonista. «Un objetivo con el que nació infoAgro en el 2015, que ya se ha consolidado en estos diez años en cinco ediciones. Una feria profesional internacional que cada dos años se materializa como epicentro de negocio del productor agrícola. Un hito que no podría haberse logrado sin la confianza de las empresas expositoras que han participado en infoAgro edición tras edición y sin la de los agricultores, así como de visitantes profesionales que han acudido a la muestra en esta convocatoria. convirtiendo este evento en una cita ineludible en sus agendas, logrando que ésta se constituya no solo como un evento profesional y de negocios, sino como un lugar de encuentro de todo el sector de agricultura intensiva internacional», precisó

Por ello, desde el Comité Organizador de infoAgro Exhibition «esperamos que estos tres días en que se desarrolla la feria estén a la altura de las expectativas del sector y que resulten de provecho tanto para las 660 empresas que se encuentran aquí reunidas exponiendo sus productos y servicios, como para los 10.000 visitantes profesionales que acuden desde los cinco continentes, de manera que podamos, una vez más, cerrar negocios con un apretón de manos», sentenció González.