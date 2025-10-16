HortiDATA muestra el avance de la digitalización hortícola con la integración de la IA El foro pone en el centro la IA aplicada, la eficiencia hídrica en subtropicales y la ciberresiliencia del sector

J. S. Almería Jueves, 16 de octubre 2025, 18:15 Comenta Compartir

El III Foro de Innovación Digital Hortícola, HortiDATA, se ha celebrado en Campohermoso con una edición que ha mostrado cómo la digitalización ya mejora las decisiones agronómicas, el uso del agua y la trazabilidad. Organizado por Siete Agromarketing y eComercio Agrario, co-organizado por Andalucía Agrotech EDIH —liderado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural—, cofinanciado por Fondos Europeos FEDER 2021 2027 y con patrocinio institucional del Ayuntamiento de Níjar y Diputación de Almería y Sabores Almería. Y junto a ellos la participación del Gobierno de España.

La apertura institucional ha conectado propósito y territorio. El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido Requena, ha reivindicado la sede por lo que simboliza: «Un municipio que lidera en Europa la agricultura ecológica —más de 3.000 hectáreas certificadas— y que encarna innovación, emprendimiento y sostenibilidad». La directora general de Siete Agromarketing, Gissélle Falcón Haro, ha puesto la utilidad en el centro —formación, conocimiento y tecnología para convertir datos en decisiones a pie de campo— y ha llamado a «cerrar la brecha digital que aún limita a las mujeres rurales: sólo el 60% declara habilidades digitales básicas frente al 80% urbano, aunque el 34% del talento en ingeniería agrícola ya es femenino».

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez López, por su parte ha situado a Almería —más de 30.000 hectáreas de invernadero y uno de cada cuatro euros de exportación andaluza— «como epicentro nacional de la innovación digital, con la eficiencia del agua como seña de identidad». Junto a ello, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Bartolomé Mena Rubio, ha sido tajante: «La transformación digital con IA no es una opción, es una necesidad estratégica, y cuenta con instrumentos como Andalucía Agrotech, CRECE A y los grupos operativos de innovación». En la clausura, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández, ha recordado que «la tecnología ya es rutina en invernaderos, gestión hídrica y logística», y ha detallado el respaldo público: modernización de regadíos (12 actuaciones, 8 en ejecución, inversión prevista superior a 189,4 millones de euros), PERTE del ciclo urbano del agua (más de 7 millones para reducir fugas en Galasa), conectividad rural, 5G, ciberseguridad y Kit Digital».

La ponencia inaugural de Diego Luis Valera Martínez, catedrático de la Universidad de Almería, ha marcado el hilo conductor. Con datos fiables, modelos calibrados e interfaces comprensibles, la IA ha acortado el ciclo de decisión, estabilizado la calidad comercial y reducido consumos de agua y energía. La mesa de Andalucía Agrotech EDIH ha traducido esa tesis en transferencia con métricas: el livinglab de Cajamar, las validaciones de visión artificial e IA de Fundación Tecnova y los desarrollos de la Universidad de Almería y la Universidad de Málaga en control climático e integración de datos han mostrado que la interoperabilidad y el acompañamiento técnico convierten innovación en ROI real.

La ciberresiliencia ha pasado del discurso a la práctica con una simulación estratégica dirigida por Julio de la Torre Hernández, abogado especializado en Derecho Tecnológico, Informática Forense, Ciberseguridad y Ciberdefensa, que ha confirmado protocolos eficaces (segmentación OT/IT, copias inmutables, telemetría, simulacros) y una lección principal: formación y coordinación marcan la frontera entre incidencia y crisis.

En el bloque 'Innovación y digitalización para una mejor producción' se han presentado soluciones listas para desplegar que comparten una misma lógica: medir mejor para decidir mejor. Agrocomponentes (ACOM) ha defendido un enfoque integral de control bioclimático, automatización y eficiencia energética —apoyado en ACOM Lab (I+D aplicada) y ACOM Energies (renovables y eficiencia)— con certificaciones ISO 9001, 14001 y 45001. En esa misma dirección, Invernadero Inteligente ha mostrado una arquitectura de sensorización con monitorización móvil, más de treinta alarmas configurables y control remoto del riego que permite «tener la finca en la palma de la mano».

Completando el mapa de herramientas, Hexafarms (Berlín) ha detallado una plataforma de optimización basada en IA, integrable con ordenadores climáticos (Priva, Hoogendoorn, Ridder) y sensórica existente, capaz de analizar más de 80 parámetros para ofrecer previsiones de rendimiento con semanas de antelación, detección temprana de enfermedades y recomendaciones de manejo con impacto directo en la planificación, las mermas y el consumo energético. Y Hiotera ha sintetizado su método «medir–analizar–interpretar–actuar» con un dispositivo que integra temperatura, humedad y luz para generar recomendaciones de riego operativas que estandarizan el manejo y elevan la consistencia productiva.

El cultivo invitado —subtropicales— ha puesto foco en productividad hídrica. WiseConn (Chile), con arquitectura de riego de precisión basada en nodos y sensóricas de suelo, caudal y presión, ha mostrado decisiones automatizadas por umbrales y alertas que reducen estrés hídrico, mejoran calibres y ahorran agua de forma verificable.

Junto a ello, IHSM La Mayora – CSIC – UMA ha operado una red privada 5G para sensórica masiva y visión 3D/multiespectral que detecta estrés y permite actuar a tiempo: la sequía exige medir mejor para regar mejor. El espacio B2B ha añadido realidad de finca: la papaya se ha adaptado en invernadero con un sistema de plantación adecuado, mientras que la pitaya, por ahora, no resulta rentable en todos los casos; la Asociación Granada Más ha trazado hoja de ruta para consolidar la cadena subtropical con transferencia y calendario técnico.

El cierre sectorial ha conectado producción, envase y mercado: envases «a medida» con sello informativo y fuerte componente nacional en el cartón (UNIQ), decisiones de cultivo y costes apoyadas en datos sin sustituir al agricultor (ASAJA Almería, COAG Almería), exigencia de conectividad 5G como condición de igualdad y trazabilidad (UPA) e IA de visión que clasifica tomate sin contacto y requiere operadores formados (CASI).

HortiDATA ha dejado un mensaje compacto: los datos que se convierten en decisiones, agua que rinde más, envases que trazan mejor, redes que resisten y personas capaces —también las mujeres rurales— de liderar el cambio. Níjar ha sido el lugar preciso para demostrar que la digitalización ya se practica.