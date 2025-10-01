Las Hortichuelas busca posicionar la marca en materia de especialidades como Cherry El departamento comercial aprovecha su presencia para recibir en tres días las visitas que suelen tener en un mes en sus instalaciones

JUAN SÁNCHEZ Madrid Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:05 Comenta Compartir

Las Hortichuelas acude a Fruit Attraction, como desvela su director comercial, Bernardo Luque, para reforzar una especialidad como el tomate tipo cherry cóctel. «Han aparecido también nuevas variedades de cherry con más sabor, sobre todo en cherry pera».

Luque que Las Hortichuelas acude a la muestra principalmente posicionamiento de marca para reforzar la imagen de cara a su clientela y «luego te ayuda mucho digamos a matar dos pájaros de un tiro en el sentido de que aquí prácticamente tienes en tres días las visitas que te pueden hacer allí a principio de campaña durante un mes».

En cuanto a las expectativas, «más o menos como el año pasado, reforzar la imagen de la marca y un estar estos días intentando servir a los clientes en la medida de lo posible y esperar que sea una campaña medianamente decente». La que acaba de comenzar «de momento las calidades están siendo buenas», aunque «hay algunos artículos que se ha puesto un poquito de más, otros como el pimiento por ejemplo este año algo menos, se ha puesto un poquito más de calabacín, un poquito más de pepino , pero en principio más o menos las expectativas son muy similares a la pasada campaña con un porcentaje alto de la producción en pimiento y en pepino y en tomate en la zona de Níjar y luego calabacín y berenjena hay poca diferencia».