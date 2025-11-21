La empresa Agrobío se incorpora a la comunidad de la Fundación CRE100DO

La empresa almeriense Agrobío, dedicada al control biológico de plagas y la polinización natural, se incorpora, junto a otras compañías, a la comunidad de la ... Fundación CRE100DO. «Es una oportunidad para compartir conocimiento, generar sinergias con empresas referentes y seguir impulsando la transformación del sector agroalimentario hacia un futuro más competitivo y responsable», ha declarado el director general de la empresa, José Antonio Santorromán.

La comunidad a la que ahora pertenece es referente en impulsar el crecimiento y la competitividad de más de 100 Empresas de Tamaño Intermedio (ETI). Por ello, según las declarciones del director general de Agrobío, este hecho supone la integración en una comunidad que, junto a otras empresas, comparten la visión de construir compañías sólidas, innovadoras y con proyección internacional.

Fundada en 1995 en Almería, Agrobío es una biofábrica pionera en España en la producción de colmenas de abejorros para la biopolinización y de insectos beneficiosos para el control biológico de plagas en cultivos hortícolas, frutales y ornamentales, pero también en parques, jardines y forestal. Con una sólida trayectoria, ha desarrollado tecnología avanzada y procesos de calidad que le han permitido expandirse a mercados internacionales en más de 45 países. Su apuesta por la innovación incluye estrategias sostenibles que fortalecen la biodiversidad funcional y promueven sistemas agrícolas más resilientes, contribuyendo a la seguridad alimentaria y al equilibrio natural.

El anuncio de la entrada de esta nueva empresa a Fundación CRE100DO se ha hecho público durante la celebración del Evento Anual 2025 que se celebró ayer en Madrid, en el auditorio Mutua Madrileña. Además de Agrobío, la lista de las nuevas incorporaciones se completa con otras diez compañías localizadas en otros puntos del país que son: Aire Ancient Baths, Auxiliar Conservera, Dreamplace, Grupo Ruiz, iVascular, Sedecal, Fire Piping, RNB, Maheso, La Paloma Cerámicas.

Radiografía de las empresas

Asimismo, la Fundación CRE100DO ha presentado los últimos datos del 'middle market' español, extraídos de su informe más reciente. Como resultado, el análisis muestra que el número de empresas de tamaño intermedio ha crecido un 21% en los últimos cuatro años, con un incremento absoluto de 700 empresas hasta alcanzar las cuatro mil.

Este crecimiento ha sido de un 70% debido a compañías cuya toma de decisiones está en España. Es decir, empresas que no son filiales directas o indirectas de multinacionales extranjeras ni están participadas mayoritariamente por capital extranjero. El estudio destaca a este segmento por su alta productividad, tres veces superior a la media nacional y su firme apuesta por la innovación, reforzando su papel como motor de transformación económica.

El evento, celebrado en el Auditorio Mutua Madrileña (Madrid), ha tenido como objetivo poner en valor el papel estratégico de estas compañías que se caracterizan por ser tractoras del cambio y que, junto a su crecimiento continuado, las convierte en actores fundamentales del desarrollo económico nacional.