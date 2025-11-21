Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acto celebrado en el Auditorio Mutua Madrileña R.I.

La empresa Agrobío se incorpora a la comunidad de la Fundación CRE100DO

La compañía ha sido seleccionada para entrar a formar parte de la entidad que impulsa el crecimiento de las corporaciones

L.M.C. / R.I.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:30

La empresa almeriense Agrobío, dedicada al control biológico de plagas y la polinización natural, se incorpora, junto a otras compañías, a la comunidad de la ... Fundación CRE100DO. «Es una oportunidad para compartir conocimiento, generar sinergias con empresas referentes y seguir impulsando la transformación del sector agroalimentario hacia un futuro más competitivo y responsable», ha declarado el director general de la empresa, José Antonio Santorromán.

