Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La empresa agrícola Agrupaejido inicia negociaciones para un ERE en su centro de La Redonda

Tras el ERTE para 147 empleados, el 95% de su plantilla de todos sus centros

E. P.

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:20

Comenta

La empresa Agrupaejido, dedicada a la comercialización y distribución de productos hortofrutícolas, ha iniciado este viernes el periodo de consultas para llevar a cabo un ... expediente de regulación de empleo (ERE) para su centro de La Redonda, en El Ejido, apenas un mes y medio después de que la mercantil aprobara un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a dos años para el 95% de la plantilla de todos sus centros, esto es, unos 147 trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuada al hospital de Poniente una mujer atropellada en la carretera de Pampanico
  2. 2 Queda desierta la licitación de la concesión del autobús urbano en Roquetas
  3. 3 El Galeón Andalucía llega a Almerimar para descubrir su historia
  4. 4 El Ejido adjudica obras para ejecutar la II Fase del Proyecto de Videovigilancia
  5. 5 Cae un clan familiar en Almería con 18 detenidos por venta de armas y tráfico de drogas
  6. 6 El TSJA reclama a la Diputación de Almería los trámites para publicar en el BOP la corrección del Algarrobico
  7. 7 Fin de semana ideal para los amantes del cómic en varios puntos de la provincia
  8. 8 Cortes de tráfico en Almería este fin de semana por una procesión y dos manifestaciones
  9. 9 Fiebre de las cartas coleccionables en Almería: siguen abriendo nuevos establecimientos
  10. 10 Transportes invertirá casi 100 millones en los puertos de Almería hasta 2029

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La empresa agrícola Agrupaejido inicia negociaciones para un ERE en su centro de La Redonda

La empresa agrícola Agrupaejido inicia negociaciones para un ERE en su centro de La Redonda