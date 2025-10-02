Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En el centro, el presidente de Ejidomar, José Antonio Baños, prepara una cita en Fruit Attraction. IDEAL

Ejidomar arranca la campaña con la mirada puesta en los efectos de parvispinus y araña roja

Su presidente, José Antonio Baños, confía en que el ejercicio tanto productivo como comercializador vaya bien, si bien está en alerta por las plagas

JUAN SÁNCHEZ

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:21

«Venimos con muchas ganas para trabajar aquí, para visitar, para que nos visiten los clientes y para hacer trabajo para la campaña que estamos arrancando ahora». Lo dice el presiente de la cooperativa Ejidomar, José Antonio Baños, cuya entidad tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad de participar una edición más en la feria Fruit Attraction.

Precisamente sobre el inicio de la actividad agrícola en la comarca del Poniente, Baños desvela que su almacén ha abierto las puertas coincidiendo con el desarrollo de la muestra madrileña. Un retraso que viene motiva por el hecho de que se han retrasado las campañas en otros países del norte de Europa.

El presidente de Ejidomar confía en que el ejercicio vaya bien, si bien está en alerta por las plagas. «Tenemos algo de plaga de araña roja y thrips parvispinus en pimiento y en pepino también empieza a haber plaga de araña roja y trips».

En concreto, comenta que en la provincia de Almería ya se está constatando sus presencias en el Poniente donde ya hay araña roja y parvispinus, si bien las peores zonas en estos momentos se encuentran en Berja y Dalías, «donde no hay problema de parvispinus, pero si de araña roja, según me han informado los agricultores con los que he hablado».

En cuanto a la presencia de la cooperativa Ejidomar con stand propio en Fruit Attraction responde al hecho de tratar de cerca con los clientes y que vean que la cooperativa tiene un amplio respaldo. Y, al igual que advierten los responsables de otras empresas hortofrutícolas almerienses, la muestra de Madrid te evita salir a Europa, lo que supone un mayor esfuerzo económico y molestias en viajes y desplazamientos.

