Diputación va a Fruit Attraction para mostrar su compromiso con el agro La institución y la marca gourmet 'Sabores Almería' apoyan a las empresas y agricultores de la provincia en este foro internacional

J. S. Almería Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:10

La Diputación Provincial de Almería y su marca gourmet, 'Sabores Almería', vuelven a viajar a Fruit Attraction con una delegación encabezada por el presidente de la institución, Javier Aureliano García, con el objetivo de arropar y apoyar a las empresas y agricultores que han convertido la agricultura en el principal motor de creación de riqueza y empleo de la economía provincial. Fruit Attraction es un foro global que permite el intercambio de ideas y la creación de sinergias que mejoren y hagan avanzar a la agricultura ante los desafíos a los que se expone en la actualidad.

En este sentido, García afirma que existen contundentes datos de diversa naturaleza que demuestran el incontestable liderazgo agrícola almeriense como, por ejemplo, «Almería ha logrado con solo el 0.24 % de la superficie agrícola española producir el 7% de la horticultura de la UE (y el 27% de la producción de hortalizas de todo el país). Estos números son aún más importantes si consideramos que el agua, además de regar grandes superficies, genera empleo. Un hectómetro cúbico, que tiene un precio de unos 490.000 euros, se traduce en 36.719.200 euros en valor de la producción. No hay otra agricultura que optimice tanto el uso del agua como la nuestra».

Asimismo, el presidente pone de relieve que la Diputación y la marca 'Sabores Almería' están al lado de los agricultores y las empresas del sector y que en un encuentro como Fruit Attraction «les arropamos y acompañamos para impulsar su actividad y fomentar su crecimiento porque como institución debemos respaldar las demandas de quienes han propiciado el gran desarrollo económico y social que ha experimentado nuestra tierra en las últimas décadas. La agricultura almeriense es sinónimo de máxima excelencia a nivel mundial y nos sentimos profundamente orgullosos de ello».

Además, subraya la importancia de este año que está siendo clave en la conquista y consolidación de los grandes objetivos de 'Sabores Almería': «Hemos dado pasos de gigante para la marca gracias a hitos históricos como la apertura del primer Espacio Gourmet de la marca, una tienda física en el corazón de la ciudad, en el Paseo número 34, o con la apertura de la tienda online y nuestra presencia en los eventos gastronómicos más importantes del mundo como en Japón, Dubai o Estados Unidos, con la entrada y expansión en nuevos mercados».

El presidente enumera algunas de las acciones más importantes que la Diputación lleva a cabo para favorecer la actividad agrícola como, por ejemplo, con inversiones y medidas que contribuyen a su desarrollo como con la higiene rural, la mejora de caminos, el impulso de 'Sabores Almería' y al consumo de productos almerienses o con infraestructuras que garanticen agua de calidad.