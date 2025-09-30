Diputación arropa al agro almeriense en Madrid con el tomate como producto estrella El protagonista de la nueva edición de Fruit Attraction es el tomate, cultivo con el que la provincia de Almería sobresale como la principal productora y exportadora de Europa

La edición número 17 de Fruit Attraction, una de las ferias agrícolas de carácter profesional más importantes del mundo, ha escogido el tomate como el producto estrella del evento. La provincia de Almería lidera la producción y exportación de este producto y durante estos días en Madrid muestra su liderazgo en el agro mundial basado en la sostenibilidad medioambiental y económica, eficiencia energética, innovación, investigación, creatividad y tecnificación. Fruit Attraction se celebra en Ifema, Madrid, hasta el próximo miércoles.

La Diputación Provincial de Almería ha asistido a Fruit Attraction con una delegación encabezada por el presidente, Javier A. García; el vicepresidente, Ángel Escobar y el diputado de Promoción Agroalimentaria Carlos Sánchez con el objetivo de arropar y acompañar en esta importante cita a las empresas y agricultores de la provincia que han convertido este sector en motor de creación de riqueza y empleo.

Casi un centenar de empresas de la provincia, ya sea con expositor propio o con la presencia de una delegación, están participando en Fruit Attraction. La mayoría de ellas se encuentran en el Pabellón 9 de Ifema donde coinciden las empresas andaluzas. Durante estos días el agro almeriense demuestra su potencial ya que es la provincia de Andalucía que cuenta con mayor representación en la feria liderando además el ranking de producción y exportación de frutas y hortalizas tanto a nivel autonómico como nacional.

En este sentido, Javier A. García ha afirmado que «desde la Diputación venimos a Fruit Attraction para mostrar nuestro apoyo y compromiso con el sector que constituye el principal pilar de nuestro tejido productivo. Queremos que los agricultores sientan el respaldo de su institución y que eso favorezca su actividad y crecimiento. El modelo agrícola almeriense es un ejemplo a seguir por otras provincias y países y eso se debe a un sistema basado en la máxima excelencia».

Además, el presidente ha valorado que «la agricultura es nuestra mejor tarjeta de presentación y en esta feria se puede ver claramente. Las empresas muestran durante estos días su trabajo y excelencia como principal emisor de salud a toda Europa. Somos los protagonistas del Pabellón 9 pero, también, de toda la feria porque somos la provincia que más tomate exporta. Estos logros son de Almería, del talento almeriense, esfuerzo, innovación y tecnología de nuestra tierra».

Asimismo, García ha destacado que Almería tiene un papel fundamental que desarrollar en la actualidad porque «tenemos la materia prima y las personas que manufactura esa materia prima que son los alimentos más sanos que existen en todo el mundo. Hay muchos chefs de de la provincia y de otros lugares que están trabajando con nuestros productos y hace que nos sintamos muy orgullosos. Desde 'Sabores Almería' veníamos a dar protagonismo poniendo en el centro de la mesa los productos que se cultuvan y elaboran en nuestra tierra».

Por último, el presidente ha asegurado que «Diputación apoya al sector en la defensa de sus principales reivindicaciones como en la justa competencia frente a terceros países, en las acciones que palien la situación actual de las plagas, la venta a precios justos y, sobre todo, en la obtención de agua de calidad a buen precio ya que es la sangre de nuestro campo y el elemento indispensable para su progreso y futuro».

Del mismo modo, el presidente, ha destacado el compromiso de Diputación con el campo a través de diferentes iniciativas como, por ejemplo, con el Plan de Caminos Rurales que cuenta con una inversión de 14 millones de euros para la mejora de estas vías en toda la provincia; a través de la modernización de infraestructuras hídricas en todos los municipios, o con las acciones de promoción de las empresas y productos almerienses bajo el sello de excelencia que constituye 'Sabores Almería'.

Sostenibilidad y liderazgo

En cuanto al agua, el presidente ha puesto de relieve que el agro provincial es el que hace un uso más eficiente de este recurso y que solo en el 0,24% de la superficie agrícola de España, lo que representa Almería, se produce el 27% de toda España y el 7% de toda la Unión Europea, una producción mayor que la de países como Alemania, Portugal o Grecia. El liderazgo de la provincia se manifiesta en numerosos datos: la campaña 24/25 Almería tuvo un valor de exportación de 3.464 millones de euros, un 15,70% más que la anterior.

La actual edición de Fruit Attraction es la más importante de su historia ya que se consolida como la más grande en superficie y número de expositores de todas las celebradas. Estos números certifican el buen momento por el que atraviesa la feria y su papel estratégico en el ámbito internacional como punto de encuentro mundial para analizar y reflexionar sobre el devenir del sector y sus desafíos inmediatos.

Este año se dan cita 2.460 empresas de más de 64 países, 260 más que en 2024. La superficie expositiva también ha crecido en más de 2.700 m2 hasta llegar a los 72.700. Hay visitantes profesionales acreditados de hasta 145 países y en esta edición se espera superar la barrera de los 120.000 visitantes cuando el año pasado esta cifra se situó en los 117.370. La feria se completa con una variada agenda de jornadas técnicas, programa de compradores, foros de innovación, presentaciones…