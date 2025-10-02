Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Enrique Vargas, presidente de Costa de Almería, en su stand de Fruit Attraction. IDEAL

Costa de Almería sobre los trips asegura que están «acostumbrados a superar problemas»

Juan Enrique Vargas, su presidente, se muestra optimista con la campaña y reconoce que hay más control en la recepción del producto por seguridad

JUAN SÁNCHEZ

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:10

«Las perspectivas que hay son buenas en cuanto a crecimiento, como la anterior y esperemos que siga igual». El presidente de Costa de Almería, Juan Enrique Vargas, también ha acudido a Fruit Attraction con stand propio. Pese a no ser una feria de novedades, es importante participar en ella porque sirve de punto de encuentro «con todos nuestros proveedores y con los compradores». Echas un rato y se proyecta un poco la campaña y ellos te cuentan sus inquietudes donde quieren que ahonden más en el servicio tú a ellos y del revés», señala.

Preguntado por la irrupción de los virus, sobre todo en la zona de Tierras de Almería, Vargas asegura que los productores «están acostumbrados a superar problemas». En alusión a la injerencia de Thrips parvispinus indica que «no es el primero que tenemos, ni será el último. Es verdad que este ha sido un poquito más agresivo y todavía no sabemos las herramientas que hay para combatirlo, solamente preventivas, pero poco más».

Sobre su evolución es sincero y advierte de que no sabe cuál va a ser. De lo que si se consciente es de que «la gente está más pendiente que el año pasado y está cogiendo las medidas preventivas porque es un problema que después cuando ya se tiene erradicarlo no es posible y creo que se sobrellevará mejor pero no porque no exista el problema; lo tenemos».

Del mismo modo que otras comercializadoras y cooperativas habían señalado a IDEAL, los controles en la entrada del producto en los almacenes se está potenciando. Porque, como desvela Vargas, «el agricultor cuando se ve perdido y ve peligrar su medio de subsistencia pues claro es una presa fácil para toda esta gente que se dedica a vender este tipo de productos -no autorizados-, porque la desesperación hace que sea así, pero no vale». «Al final lo que consiguen es no salvar la producción y buscarse un problema gordo, porque lo que nosotros hacemos también es analíticas y vamos buscando que no haya alguno que, por su mala cabeza o porque ya se ha visto desesperado, coja ese camino, porque ese no es el camino», sentencia el presidente de Costa de Almería.

