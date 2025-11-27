Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Coexphal critica que la Eurocámara apruebe un etiquetado «tramposo» para las hortalizas del Sáhara Occidental

La organización no entiende cómo eurodiputados españoles votan a favor de los intereses de un país tercero como Marruecos frente a los del sector hortofrutícola español

R. I.

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:23

El sector hortofrutícola español estaba muy pendiente ayer de una de las votaciones del Pleno del Parlamento Europeo. Se votaban dos objeciones, presentadas por los ... grupos europeos del PP y VOX, respectivamente, a incluir como marroquíes los productos procedentes del territorio del Sáhara Occidental.

