Coexphal critica que la Eurocámara apruebe un etiquetado «tramposo» para las hortalizas del Sáhara Occidental

El sector hortofrutícola español estaba muy pendiente ayer de una de las votaciones del Pleno del Parlamento Europeo. Se votaban dos objeciones, presentadas por los ... grupos europeos del PP y VOX, respectivamente, a incluir como marroquíes los productos procedentes del territorio del Sáhara Occidental.

Esa mañana se votaban dichas objeciones al acto delegado de la Comisión Europea respecto al acuerdo de Marruecos con el que la CE pretende cambiar el etiquetado a los productos para que no se refleje su verdadero origen, el Sáhara Occidental y no sea tildado como «región marroquí», como pretenden desde la Comisión.

Las dos objeciones, presentadas por separado por el PPE y Patriotas por Europa, buscaban bloquear el acto delegado y obligar a la Comisión Europea a retirarlo, ya que introducir ese cambio infringe, por un lado, las normas de etiquetado de alimentos de la UE y además se posiciona en contra de las dos sentencias del Tribunal Europeo de Justicia que exigen el consentimiento saharaui y una clara distinción territorial.

Finalmente, la objeción del grupo popular no fue aprobada a falta de un solo voto, ya que se necesitaban 360, y se obtuvieron 359, lo que demuestra que una amplia mayoría no está de acuerdo con los pasos previos que está llevando la Comisión Europea para aprobar una modificación del tratado con Marruecos. Una modificación del Acuerdo que beneficia claramente a este país, y por el contrario perjudica notablemente las producciones hortofrutícolas europeas, y especialmente al sector español.

En este sentido, desde Coexphal se alinean con lo denunciado por Copa-Cogeca, Areflh y Eucofel, ya que expone a los productores europeos a una competencia desleal por parte de los productos del Sáhara Occidental cultivados con estándares sociales y medioambientales inferiores. Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal, afirma que no se entiende cómo los eurodiputados españoles que han votado en contra o se han abstenido, avalen que se apoye un etiquetado «tramposo» para las hortalizas procedentes del Sáhara Occidental.

Desde Coexphal no entienden que en asuntos de esta índole primen las siglas políticas antes que defender un sector como el agroalimentario al que todos califican como estratégico y vital para la soberanía alimentaria. «Es en estos momentos clave donde queremos ver a nuestros políticos dando la talla y defendiendo dicha soberanía», afirma Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal.

Según Fernández, «no entendemos cómo ante un problema que afecta a un sector económico tan importante como éste, no se haya puesto de frente todo el arco parlamentario, al menos el español, sin importar las siglas para defendernos de una vez de una competencia desleal de Marruecos cada vez más sangrante».

Para Coexphal, ahora sólo queda la esperanza de que la tramitación de la propia Modificación del Acuerdo UE-Marruecos sea rechazada de pleno en el Parlamento Europeo y ponga freno a este desaguisado emprendido por la Comisión Europea, que ya se ha saltado las dos sentencias del Tribunal Europeo de Justicia que lo anulan.

La ratificación de la modificación propuesta por la Comisión Europea para el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos puede ser letal para el sector hortofrutícola español en general, y el almeriense en particular ya que se prevé que la superficie de invernaderos en el Sáhara Occidental pase de las 1.200 actuales a 5.000 hectáreas, una producción que tendrá igual tratamiento que las marroquíes, beneficiándose así de las ventajas arancelarias expuestas en dicho acuerdo.