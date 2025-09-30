Coexphal abandera al tomate y exige su defensa a la UE frente a Marruecos Organiza unas jornadas en el marco de Fruit Attraction con miembros de la ComisiónEuropea para que den cuenta de su postura con este producto

El día de puesta de largo de la feria contó con el especial protagonismo de Coexphal. Con su gerente, Luis Miguel Fernández, al frente, desembarcó en el recinto ferial de Ifema para acaparar la atención de profesionales y visitantes con un invernadero visitable para informar de primera mano cómo es el cultivo del producto estrella de la muestra: el tomate.

«Coexphal acude para dar cobertura a los asociados y también como promotora del producto estrella de Fruit Attraction, que es el tomate. Hemos dedicado todos nuestros esfuerzos para promocionar el tomate europeo, el español por consiguiente de Almería. Aparte de que en nuestro stand, el tema es el tomate, el fruto estrella, también hemos hecho un invernadero fuera en la plaza del recinto ferial con plántulas de tomate», indicó Fernández.

Además, precisó que «hay una degustación perenne de tomate durante los tres días de forma continuada». A ello se suma que «hemos organizado unas jornadas para este miércoles para las que hemos conseguido traer a la gente de la Comisión Europea para que nos explique esa propuesta que tan mal nos viene para el tomate español. En esa misma jornada va a participar también desde un punto de vista también imparcial el presidente de Cajamar, Eduardo Bahamonde; el presidente de la Asamblea de Regiones Hortícolas de Europa (AREFLH), que es el consejero de Agricultura de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, también el consejero de AFEP, y, e definitva, va a haber mucha gente buena y nosotros al final lo que queremos es aprovechar esta feria para poner en valor el tomate europeo y, por consiguiente, el tomate de Almería», sentenció.

Del mismo modo, se ha previsto un encuentro entre los principales países productores de tomate de la Unión Europea, que presentarán un manifiesto conjunto en defensa de las producciones agrícolas con origen en los países miembros, frente a la fuerte y desigual competencia con países terceros.

El Foro Tomato Attraction contará con la participación de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, que dará a conocer una interesante herramienta para el sector productor y comercializador, el dashboard de tomate. Incluye datos mensuales sobre precios y comercio, así como volúmenes de producción anuales. Este sistema permite a los agricultores seguir el cultivo de tomates, crear mapas de prescripción y monitorear la salud del cultivo mediante imágenes satelitales y registros de operaciones de cultivo.

Este espacio de conocimiento, análisis y debate contará además con dos mesas redondas, que arrojarán luz acerca de las 'Implicaciones Geopolíticas del Comercio del Tomate' y sobre 'Tendencias, Actores Clave y Dinámicas de Mercado'. Asimismo, la Asociación de Obtentores de Semillas de España (ANOVE) ofrecerá una charla sobre las 'Aportaciones de la Mejora Varietal en Tomate'. v