COAG confirma los peores pronósticos de incidencia de parvispinus y araña roja Los cultivos de la zona de Dalías, Berja y Santa María de la Cabeza sufren una elevada presencia de araña roja; mientras que el Thrips Parvispinus tiene como 'zona cero' Tierras de Almería

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, de Almería, confirma el peor de los pronósticos ante la presencia de plagas y virosis al inicio de la campaña agrícola. Ya se han reportado decenas de hectáreas de pimiento afectadas por el Thrips Parvispinus, muchas de ellas arrancadas, y la mayoría de las explotaciones están siendo amenazadas por focos de esta plaga y de araña roja, también. Los agricultores se están enfrentando a esta situación con las limitadas herramientas biológicas disponibles, que han demostrado ser poco eficaces para evitar que los focos acaben destruyendo la totalidad de sus cultivos. «Es una batalla silenciosa y diaria, pero constante. Cada mañana llego a la finca, recorro el perímetro para asegurarme de que todo esté en orden, luego inspecciono el cultivo y me concentro en controlar los focos. Es frustrante y agotador no contar con una herramienta que ofrezca un mínimo de seguridad frente al Thrips», explica uno de los agricultores que, hasta ahora, ha logrado mantener bajo control la plaga a base de esfuerzo, desvelo y trabajo casi artesanal.

Así, la actual campaña agrícola en la provincia de Almería se encuentra afectada por un incremento significativo de plagas, especialmente la araña roja y el Thrips Parvispinus, que están impactando los cultivos de todo el Poniente de la provincia. La virulencia del Parvispinus es especialmente impactante en el área de Tierras de Almería, zona cero del ataque del thrips esta campaña; mientras en la araña roja se está dando en áreas de Dalías, Berja y zonas puntuales de El Ejido o Santa María de la Cabeza.

Araña roja

En el caso de la araña roja es en los cultivos más tempranos, sembrados entre junio y julio de este año, donde se están presentado mayores daños. Estos cultivos, con una altura que ya alcanza entre 1,30 y 1,50 metros, se encuentran en un momento crítico para sufrir los efectos de los ácaros y trips. La incidencia de estas plagas está ya afectando a un alto porcentaje de agricultores, con algunos casos en los que hasta un 50% de la producción se está viendo dañada, lo que está provocando, a su vez, un aumento de la preocupación en el sector. «A diario dedico entre 4 y 5 horas a identificar y tratar los focos de la plaga, empleando principalmente lucha biológica, pero la araña roja avanza rápidamente, va por delante del tratamiento biológico aplicado. No hemos quedado sin soluciones. Actualmente, las herramientas disponibles no son suficientes para frenar su expansión», adviete uno de los agricultores con focos en su explotación.

En este sentido, es necesario incidir en la importancia del contexto climático sobre la situación, contribuyendo al agravamiento del desarrollo y la evolución de las plagas. Las altas temperaturas, que se prolongan cada vez más en los inicios de la campaña, extendiéndose durante meses tradicionalmente más fríos como septiembre o incluso octubre; están favoreciendo la proliferación de este tipo de plagas.

Thrips Parvispinus, fatal amenaza

En el caso del Thrips Parvispinus es particularmente grave por lo novedoso de la especie y su comportamiento altamente flexible a todo tipo de condiciones, siendo su control, a día de hoy, prácticamente imposible por parte del agricultor. En la actualidad, Thrips Parvispinus no tiene productos fitosanitarios ni soluciones biológicas que hayan demostrado eficacia, lo que ha generado un escenario complejo para la agricultura.

La situación del Thrips Parvispinus es muy preocupante. La plaga ha mostrado una expansión mayor en comparación con campañas anteriores. En 2020, su presencia fue relativamente aislada, pero en esta campaña se ha reportado un aumento de su incidencia, particularmente en las zonas de Tierras de Almería. Este repunte ha generado incertidumbre entre los agricultores, quienes temen que los niveles de afectación sean más graves que en años anteriores. Los daños provocados por el Trips Parvispinus son visibles en la deformación de los brotes, la decoloración de las hojas, el daño en las flores y la marca en los frutos, lo que reduce el valor comercial de la producción. En algunos casos, los cultivos han tenido que ser abandonados prematuramente, lo que ha provocado pérdidas económicas para los productores.

Soluciones y medidas

Desde COAG Almería se ha solicitado la agilización de los trámites para autorizar el uso de productos fitosanitarios específicos para el control del Trips Parvispinus, a medida que se continúan las investigaciones sobre la búsqueda de nuevas soluciones, tratamientos o protocolos de actuación frente a la plaga. Así, la organización agraria considera esencial que se faciliten autorizaciones excepcionales para poder aplicar tratamientos adecuados antes de que la plaga cause mayores daños.

Además, desde la organización agraria se considera indispensable la formación de grupos de trabajo en el marco del Plan Estratégico Frutas y Hortalizas de Invernadero, que ha sido activado por la Consejería de Agricultura, dotando de contenido así esta iniciativa y proporcionando un espacio en el que agricultores, técnicos y comercializadoras puedan buscar e implementar distintas vías de solución ante la situación actual.