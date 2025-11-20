Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El campo almeriense, en el encuentro europeo de jóvenes agricultores del PP

La delegada del Gobierno andaluz en Almería se reúne en Bruselas con la jefa adjunta de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:55

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha mantenido una reunión con la jefa adjunta de la Dirección General ... de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) de la Comisión Europea, María Gafo, en la que también han participado los alcaldes de Adra, Manuel Cortés; Balanegra, Nuria Rodríguez; Dalías, Francisco Trinidad Lirola y Berja, José Carlos Lupión. El encuentro se enmarca en el Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores celebrado ayer en el Parlamento Europeo con el lema 'Young farmers: toward a prosperous future for farming in Europe'. Una cita, esta, que ha reunido a eurodiputados, representantes institucionales y jóvenes agricultores de toda la Unión Europea para debatir sobre el futuro del campo europeo.

Te puede interesar

