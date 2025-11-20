El campo almeriense, en el encuentro europeo de jóvenes agricultores del PP

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha mantenido una reunión con la jefa adjunta de la Dirección General ... de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) de la Comisión Europea, María Gafo, en la que también han participado los alcaldes de Adra, Manuel Cortés; Balanegra, Nuria Rodríguez; Dalías, Francisco Trinidad Lirola y Berja, José Carlos Lupión. El encuentro se enmarca en el Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores celebrado ayer en el Parlamento Europeo con el lema 'Young farmers: toward a prosperous future for farming in Europe'. Una cita, esta, que ha reunido a eurodiputados, representantes institucionales y jóvenes agricultores de toda la Unión Europea para debatir sobre el futuro del campo europeo.

Aránzazu Martín señaló que para Almería «es una gran oportunidad la que nos brinda en el día de hoy nuestra europarlamentaria Carmen Crespo y por supuesto, el parlamento europeo» para participar en una serie de debates en los que, «efectivamente, hay muchas cuestiones que nos unen a todo el campo andaluz y que nos son comunes», como mano de obra, incorporación de jóvenes agricultores, relevo generacional o el tema del agua.

Incidió la delegada en que hay otros temas en los que se está «centrando más» la Administración: «Nosotros somos una provincia eminentemente de frutas y hortalizas en donde lo que prima muchísimo son los fondos operativos para las OPFHs».

«Nos vamos de la jornada de hoy con buenas sensaciones», afirmó Martín, que detalló que «primero, el Parlamento Europeo nos brinda poder venir a debatir al corazón de en donde están ahora mismo todas las grandes decisiones que van a afectar al futuro de toda la política agraria en Almería y en el conjunto de Andalucía».

«Por tanto –manifestó– poder venir, expresarnos y tener esa oportunidad de que las grandes personalidades que están en el meollo del debate nos escuchen y tomen buena nota de todo lo que les estamos diciendo, para nosotros es realmente importante».

Hizo hincapié Martín Moya en que van a tener oportunidad de trasladar «muy buenas noticias» de las que les están «informando de primera mano», como son una serie de Fondos protegidos que «nos van a permitir por lo menos tener determinada tranquilidad», así como por parte de la europarlamentaria de control de fronteras «uno de los principales peligros que ahora mismo acechan a la provincia de Almería en materia de frutas y hortalizas», afirmó la responsable de la Junta.

«Es muy fructífero y enriquecedor poder estar aquí, donde ahora mismo está el debate», dijo Aránzazu Martín, que defendió que «tenemos que seguir tomando mucha conciencia de que nuestras instituciones europeas, en las que nosotros afortunadamente estamos muy bien representados, tienen que tomar nota de lo que al final ese sector primario, que es el más importante, sin duda, de todo el conjunto de la Unión Europea, tiene que decir».

Ha apoyado esta afirmación con la cifra de los 445 millones de europeos que «Almería alimenta con nuestras frutas y hortalizas», indicando que «aspiramos a la soberanía alimentaria» así como que «el modelo Almería funciona y, por lo tanto, queremos seguir defendiéndolo».