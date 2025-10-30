Biosur asegura que las plagas existentes tienen solución, pero solo anticipándose

«La irrupción de parvispinus este año ha dado un salto cuantitativo. Se ha generalizado en todas las zonas y a un nivel exponencial. Afecta ... desde el inicio a casi todos los cultivos de pimiento. También de araña roja, tenemos mucha hostilidad; desde el inicio hay una presión de plaga brutal. La araña roja también pone en jaque muchos cultivos». Lo dice Víctor Molina,director técnico de la empresa Biosur. Desvela que «llevamos quince días especialmente con mucha entrada de plagas».

Ante esta situación reconoce que se puede luchar y para ello insta a poner en marcha una serie de medidas. No obstante, para aquellos que buscan un producto definitivo ya pueden ir tirando la toalla. Como precisa Molina, «antes teníamos más materias activas registradas, productos sistémicos que fumigabas y el producto tenía su persistencia en el cultivo e iba controlando la plaga. También porque la presión de plaga era inferior. Era prácticamente sota, caballo y rey: swirskii y orius, unas dosis establecidas más o menos, un protocolo básico y como no tenía esa presión de plaga, pues se iban estableciendo poco a poco. Cuando llegaba septiembre, cuando eran los picos de trips, ya tenías tu población o tus insectos auxiliares administrados al cultivo de forma homogénea y le podías hacer frente a las plagas tranquilamente».

Sin embargo, «ahora va a incidir tener los insectos a tope desde el inicio». A ello se suma el hecho de que «las materias activas han caído y las casas de fitosanitarios tampoco invierten en moléculas nuevas y es todo con insectos y esa acción de solucionar un problema de hoy para mañana es imposible, trabajar con insectos, con microorganismos, pues lo que hacer es hacer un trabajo de forma preventiva, establecer unas poblaciones y con el tiempo lograr un buen equilibrio y control. Eso de hoy para mañana, la inmediatez ya se ha acabado». Molina insiste en que «el problema que también vamos arrastrando es que llevamos una cultura de solucionar las cosas fáciles y nos está pesando también. Y los productos que se están utilizando hoy en día son de contacto, acción, reacción y mañana ya no está la persistencia esa y lo que te entre nuevo puede estar en el cultivo».

En ese trabajo de prevención considera muy importante hacer una «solarización buena en el mes de julio con unas temperaturas altas, un buen desencalado de la cubierta plástica del invernadero para que entre bien la radiación y dejarlo 45 días si se puede; ahí poco insecto va a quedar vivo». A su juicio, «lo fundamental es empezar con la finca limpia».

En cuanto a los productos existentes para el control de plagas, precisa que «cuando empecé teníamos un portfolio amplio de productos, pero realmente utilizábamos swirskii, orius, nesidiocoris, crisopa y poco más». Ahora «lo que hay que tener es un buen equipo y utilizar muchas herramientas; parásitos de diferentes activos para diferentes tipos de pulgones, ácaros, diferentes tipos de ácaros, depredadores, swirskii, montdorensis, cucumeris, se utiliza también el limonica; el catálogo de insectos y también de microorganismos, tipos de hongos y bacterias para combatir plagas; todo esto cada vez mayor».

Como reconoce este responsable de Biosur, «por lo que apostamos siempre es por la prevención». Ahí entran en juego las plantas reservorio para «hacer control de biológico conservativo; un esfuerzo preventivo para combatir mejor las plagas, porque está claro que la inmediatez no existe». Por lo tanto, «si no se desarrolla brevemente un trabajo férreo, al final puede ser que se llegues tarde». Y todo ello complementarlo «no sólo buscando control biológico con la parte aérea, establecerlo de forma óptima y rápida, sino también en el suelo. Hay que pensar y abrir la mente y pensar en los ciclos de vida de los insectos, donde lo pasan y en sus fases y vemos la importancia que hay de tener un suelo limpio, sobre todo para el parvispinus, también que ocupa en el suelo». Por lo tanto, «también aplicar ahí el control biológico en el suelo».

De hecho en Biosur «apostamos mucho por complementar el control biológico de la parte aérea con el suelo y también mantener los ácaros fuerte durante todo el año, los phytoseiulus con alimentación de ácaro presa. A lo mejor hacer una liberación de swirskii, la liberación general que se hace en floración, y a los siete día pues ya empezamos alimentando con la idea de mantener esas poblaciones de ácaros muy fuertes aparte de hacer sueltas continuadas hasta que establecemos bien y homogéneamente el orius. Manejar bien todas las herramientas que tenemos es fundamental y no centrarnos solamente en una».