Control de lucha biológica por parte de los técnicos de Biosur. IDEAL

Biosur asegura que las plagas existentes tienen solución, pero solo anticipándose

La empresa especializada en lucha biológica advierte de que se han reducido las materias activas que propiciaban la inmediatez y que el enemigo se ha hecho más fuerte y es preciso un trabajo preventivo

J. S.

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:33

Comenta

«La irrupción de parvispinus este año ha dado un salto cuantitativo. Se ha generalizado en todas las zonas y a un nivel exponencial. Afecta ... desde el inicio a casi todos los cultivos de pimiento. También de araña roja, tenemos mucha hostilidad; desde el inicio hay una presión de plaga brutal. La araña roja también pone en jaque muchos cultivos». Lo dice Víctor Molina,director técnico de la empresa Biosur. Desvela que «llevamos quince días especialmente con mucha entrada de plagas».

