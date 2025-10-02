Biosabor constata la caída de la producción de tomate ecológico

JUAN SÁNCHEZ Madrid Jueves, 2 de octubre 2025, 19:15 Comenta Compartir

Biosabor tampoco se ha perdido la cita de Fruit Attraction en Ifema y ha acudido a la feria por los buenos resultados y sensaciones alcanzadas en las ediciones anteriores en las que ha participado. «Se trata de un punto de encuentro importante porque la campaña está en marcha. Aunque está todo organizado y planificado, la feria te permite en tres días, que es un poco estresante, ver a la gente y ultimar lo acordado en Berlin, en Fruit Logistica», precisa Francisco Belmonte, presidente de Biosabor.

Reconoce que «por la fecha la feria nos ahorra un montón de desplazamientos, de viajes, de gastos, de tiempo y por eso la tiene el éxito que tiene por la concentración de empresas».

Sobre lo que ofrecen a sus clientes, Belmonte indica que mantienen una línea continuista. «Seguimos con nuestra gama de sabor: los cherry peras con sabor, los cherry rama con sabor...» y en cuanto a novedades desvela que «las mayores están en las variedades que se adaptan al rugoso». Ylo dice en tono más que positivo porque «hemos pasado una travesía los últimos 4 o 5 años, máxima en ecológico, porque no hay herramientas para defender los cultivos con el tema de este virus». Sin embargo, las empresas de semillas «se han movilizado y nos están ofreciendo alternativas, aunque en algunas cosas todavía no y estamos pasando bastante riesgo con esas variedades, gestionando que no tienen defensa ante este problema importante». En cuanto a las variedades nuevas resistentes al rugoso comenta que «no son tan competitivas como las que teníamos anterior porque son muy vegetativas, son muy fuertes y cuando la planta es muy vegetativa no es tan generativa. Pero bueno, ya se están acercando a las variedades anteriores y estamos está llegando la calma a la producción con este riesgo que estamos ocurriendo».

Es por este motivo por el que «el tomate también los últimos años ha tenido esos buenos resultados comerciales, porque ese 5 o 10 por ciento que ha podido desaparecer del volumen hace que automáticamente la oferta disminuya y los precios sean mejores. La campaña 22-23 fue buenísima, la 23-24 bastante buena y la pasada también ha sido bastante aceptable».

No obstantes, también alude a la competencia en tomate, «donde países terceros no paran de crecer y de desarrollarse, por eso esto está contrayendo la superficie también en Almería. Porque los demás crecen y porque los costes nuestros no hacen más prohibitivo el tomate. El resto de cultivos no tienen tanta carga en mano de obra, en costes de producción en campo y hace que el agricultor se retire un poco a pesar de los buenos resultados, como estamos diciendo, de los años anteriores. La superficie de cultivo sigue bajando».

En cuanto a la posible evolución del tomate durante la nueva campaña, Belmonte comenta que «el convencional vuelve a descender», mientras que «el ecológico sigue perdiendo hectáreas». Y es que «hay agricultores y empresas que lo están pasando mal porque el agricultor que no tiene una enfermedad, el cultivo está desprotegido, y produce los kilos por metro cuadrado va bien, le sale el resultado correcto, pero es que es muy fácil tener una enfermedad en el campo en un cultivo desprotegido y hay agricultores que no están dispuestos a correr más riesgo y están saliendo del ecológico. Se está contrayendo. El crecimiento constante de las últimas diez campañas en ecológico se ha revertido y se está contrayendo. Se está contrayento el tomate convencional y el tomate ecológico más todavía», sentencia el presidente de Biosabor, Francisco Belmonte.