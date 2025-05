Beyond Seeds muestra sus avances en la lucha contra el cáncer El grupo almeriense lanza Nanometic, su nueva línea de soluciones de nutrición y protección vegetal

El Grupo Beyond Seeds ha conmemorado el Día Internacional de la Semilla, que se celebra cada 26 de abril, según lo estableció la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La empresa celebra esta efeméride por tercer año consecutivo con un evento enfocado a poner en valor las aplicaciones que tienen las semillas más allá de la agricultura.

Para ello, desarrolló un programa de charlas técnicas en las que presentó los resultados de sus investigaciones en la lucha contra el cáncer que han dado lugar al desarrollo del biofármaco NEO-920, su nueva línea de nutrición vegetal, Nanometic, que prevé revolucionar el sector agrícola y uno de sus principales proyectos de I+D orientado a mejorar la salud humana a través del desarrollo varietal en berenjena.

Así lo desgranó el director de Beyond Seeds, Francisco Bermúdez, durante la inaguración de esta III Edición del Día Internacional de la Semilla, quien destacó el «enorme potencial que poseen las semillas en los ámbitos de la investigación biomédica, la nutrición vegetal y la innovación agroalimentaria».

La sede del grupo Beyond Seeds, ubicada en la Sede Científica del PITA, reunió este 24 de abril a casi un centenar de asistentes a este evento, entre ellos, autoridades institucionales y empresariales, así como numerosos investigadores y personalidades de la sociedad almeriense, que disfrutaron de varias charlas impartidas por investigadores y técnicos de la Universidad de Granada, la Universidad de Almería y de la propia compañía almeriense.

La primera charla corrió a cargo de los doctores del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada José Carlos Prados y Consolación Melguizo, quienes centraron su intervención en 'Biofármaco NEO-920: semillas VS cáncer'. A continuación, la doctora Gloria Belén Ramírez, de la Universidad de Granada, se centró en 'Biomimética. ¿Por qué buscamos soluciones en la naturaleza?'. Posteriormente, el doctor Miguel Guzmán, de la Universidad de Almería, ofreció una charla sobre 'Nanotecnología en la nutrición vegetal'. Tras él, fue el turno del doctor e investigador de Beyond Seeds Andrés Cáceres, que se centró en 'nanoMetic. Innovación biomimética para la nutrición vegetal'. Como preludio a la última charla téc-nica, el doctor Alejandro García, de la Universidad de Granada, llevó a cabo un monólogo científico sobre la importancia de la semilla en la investigación sobre la salud. Seguidamente, los doctores Ana Guzmán y Edgar García Fortea, del equipo de Beyond Seeds, se dedicaron a hablar de 'Mejora genética vegetal orientada a la sa-lud: berenjena y cáncer'. Como cierre, Natalia Corbalán y Adolfo García presentaron SOS Rural, la plataforma para la defensa de la agricultura y el medio rural y su Libro Blanco.

Tras las conferencias y previo al cóctel ofrecido una vez en la terraza de la Sede Científica, Beyond Seeds sorprendió a los asistentes con un showcooking que corrió a cargo de los chefs del restaurante Katsu Izakaya. David Papis y Héctor García presentaron sus imaginativas elaboraciones de fermentaciones a partir de los vegetales singulares de Beyond Seeds, como Zucchiolo, Bínu, sus tomates Macchiato o los frutos del dragón.

Beyond Seeds no es solo un buen eslogan, es una forma de entender la investiga-ción y la innovación, enfocándose hacia algo simple y a la vez mágico como la semilla. Es el leitmotiv que persigue un grupo de empresas biotecnológicas dedicadas a la investigación científica en el ámbito de las ciencias de la vida.

Cellbitec es la división de biopharma y nutrición del Grupo Beyond Seeds. Se enfoca en el descubrimiento de nuevos principios activos de origen vegetal con aplicación en los sectores de la medicina, la alimentación y la agricultura. Desarrolla, para ello, propuestas eficientes en la lucha contra el cáncer y las enfermedades degenerativas, como fármacos y productos nutracéuticos.