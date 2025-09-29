El Ayuntamiento acude para «estar junto a las manos que cultivan el futuro de Almería» La alcaldesa, María del Mar Vázquez, asiste a la feria para mostrar el respaldo municipal al campo almeriense

J. S. Almería Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Almería, con su alcaldesa, María del Mar Vázquez, a la cabeza, junto al concejal de Agricultura, Juanjo Segura, acude a la Fruit Attraction para arropar al sector, desde el agricultor que madruga cada mañana para estar a pie de invernadero hasta los centros innovación, pasando por empresas, cooperativas, industria auxiliar…, que nos han convertido en un referente mundial de la agroindustria intensiva.

Con su presencia quiere enviar un mensaje al agricultor para decirle que no está solo, que su Ayuntamiento está con él, acompañándolo y defendiéndolo allá donde se deciden estrategias y tendencias de futuro, en lo que supone «un compromiso público con un sector que no es solo un proveedor de productos, sino un referente en innovación, calidad, sabor y seguridad alimentaria», afirma la regidora almeriense, para quien los ayuntamientos, como institución más cercana, tienen un papel de apoyo al campo mucho más profundo de lo que a menudo se percibe.

Para la alcaldesa, «Fruit Attraction es mucho más que una feria sectorial. Es un escaparate internacional donde se cierran acuerdos comerciales, se abren nuevos mercados y se proyecta la Marca Almería como 'Huerta de Europa'. Y es también un altavoz en el que se pueden reivindicar cuestiones cruciales que afectan al campo almeriense, como la competencia desleal de países terceros, los cada vez más elevados costes de producción, los precios, el agua, el reto tecnológico, el relevo generacional o la virosis. Y ahora que acaba de comenzar una nueva campaña el campo necesita sentirse arropado por sus gestores públicos, comenzando por su Ayuntamiento. Porque el futuro de nuestra tierra se construye de la mano de quienes la cultivan cada día», concluye.

Esta edición de Fruit Attraction el tomate es el producto estrella, hortaliza en la que Almería es líder de producción y comercialización. El protagonismo de la agricultura en la capital, tercer municipio en extensión agrícola de la provincia, con más 3.000 hectáreas de invernaderos solares, la mayoría dedicadas al tomate en sus múltiples variedades, nos lleva a reconocer su enorme potencial. Desde La Cañada hasta Cabo de Gata, pasando por Retamar o El Alquián, aquí hay mucho tomate y muy bueno, de hecho, Almería Ciudad cuenta con la única denominación territorial reconocida de España para tomate, la Indicación Geografía Protegida Tomate La Cañada.