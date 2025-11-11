Ayudas por 130 millones a más de un centenar de organizaciones andaluzas de frutas y hortalizas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha entregado este martes en Almería las resoluciones de ayudas a más de un centenar de ... organizaciones pertenecientes al ámbito hortofrutícola, por 130 millones de euros, al objeto de que puedan seguir invirtiendo en mejorar la innovación, eficiencia y sostenibilidad de un sector puntero de la economía regional.

Del centenar de organizaciones que se van a beneficiar del dinero procedente del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), la provincia de Almería concentra casi 76, un 58% del total, debido al peso que la provincia tiene para el sector agroalimentario andaluz.

Según ha explicado Moreno durante el acto que ha tenido lugar en el Parque Científico Tecnológico de Almería, estas ayudas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, así como a sus asociaciones, forman parte del reconocimiento de la Junta de Andalucía a un pilar económico y social de la comunidad.

«Andalucía es muchas cosas, pero, desde luego, es su campo y las empresas, familias y municipios que le dan vida son absolutamente fundamentales. El campo no es solo economía, paisaje y tradición. Es una forma que tiene Andalucía de entender la vida. Andalucía goza de una inmensa superficie rural donde la agricultura y la ganadería marcan la existencia diaria de las familias y los pueblos. Con esfuerzo y talento, las mujeres y hombres de la Andalucía rural habéis sabido hacer, de todo eso, uno de los motores más potentes de nuestra tierra», ha destacado Moreno.

«Pocas inversiones son tan útiles como las que se dedican a programas para mejorar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de un sector tan irrenunciable para Andalucía como es su campo. Y además, lo hacemos como más nos gusta: trabajando con las organizaciones y asociaciones que agrupan a los productores para hacerlos más fuertes, más competitivos y más modernos», ha añadido el presidente.

Inversión agro en 2026

De cara al próximo año, la Junta de Andalucía ya está trabajando en las solicitudes de ayudas presentadas para 2026, que rondarán los 179 millones de euros y el presidente regional ha insistido en la importancia de mantener este modelo de colaboración: «Hay muchas cosas que lo justifican, pero me voy a quedar con un dato: el valor de la producción comercializada por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas en 2024 fue de 3.745 millones, 227 más que el año anterior (3.518)».

Según han valorado desde el Gobierno andaluz, los índices corroboran que Andalucía se ha convertido en una referencia para el sector agrícola, también a nivel europeo, al superar los 11.000 millones en exportaciones agroalimentarias en los ocho primeros meses de este año, «cifra nunca antes vista en la serie histórica».

Al margen de las ayudas entregadas a las organizaciones de productores, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha un plan estratégico para las frutas y hortalizas que se marca como objetivo «ser cada vez más punteros», y que está dotado con 441 millones y medidas para aprovechar todo el potencial del sector. «Más de dos tercios de esas medidas ya están en marcha, y tienen que ver con el cálculo de la huella hídrica, la modernización, la defensa de nuestros intereses en Europa», han expuesto desde la Junta.

Desde 2019, se han incorporado unos 6.000 jóvenes al campo andaluz y se han destinado 175 millones a ayudas para maquinaria a cerca de 3.800 titulares de explotaciones, entre otras medidas puestas en marcha. En 2026, Andalucía va a tener, además, un presupuesto récord de 1.971 millones para «seguir impulsando la agricultura, la pesca, el agua y el desarrollo rural».