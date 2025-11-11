Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayudas por 130 millones a más de un centenar de organizaciones andaluzas de frutas y hortalizas

El acto presidido por el líder del Gobierno andaluz ha tenido lugar en Almería, donde Moreno ha avanzado que la región dedicará en 2026 un presupuesto récord a impulsar agricultura, pesca, agua y mundo rural: 1.971 millones

A. Maldonado

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:34

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha entregado este martes en Almería las resoluciones de ayudas a más de un centenar de ... organizaciones pertenecientes al ámbito hortofrutícola, por 130 millones de euros, al objeto de que puedan seguir invirtiendo en mejorar la innovación, eficiencia y sostenibilidad de un sector puntero de la economía regional.

