Anecoop celebra medio siglo de vida unida y conectada con el futuro de la agricultura La compañía integra a 61 entidades socias y representa a más de 20.000 agricultores que cultivan más de 61.000 hectáreas

JUAN SÁNCHEZ Almería Martes, 30 de septiembre 2025, 18:13

Anecoop, primera empresa hortofrutícola del Mediterráneo, celebra su 50 Aniversario. Fruit Attraction fue ayer el escenario elegido para hacer balance de estas cinco décadas de servicio al sector en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, y su director general, Joan Mir. Un recorrido por la historia, los hitos más importantes, la actualidad y las líneas futuras de actuación de la entidad.

«Nuestros agricultores son los protagonistas de nuestra historia. Cultivan futuro guiados por los valores cooperativos y comprometidos con una agricultura sostenible que garantiza alimentos saludables, protege el medio ambiente y fortalece las comunidades rurales», dijo Monzón.

En la actualidad, Anecoop integra a 61 entidades socias y representa a más de 20.000 agricultores que cultivan más de 61.000 hectáreas repartidas por toda la geografía española, concretamente en 13 provincias.

En cuanto a su oferta se refiere, el director general de Anecoop, Joan Mir, señaló que «ofrecemos una amplia gama de productos que incluye cítricos, frutas de temporada -verano y otoño-, frutas exóticas, hortalizas tanto de invernadero como de cultivo al aire libre, además de zumos, conservas vegetales, flores y productos de V gama. Contamos también con una división especializada en vinos. A la producción convencional sumamos prácticas de producción integrada y agricultura ecológica, siempre con el objetivo de mejorar la rentabilidad.

Con la vista puesta en el futuro, Joan Mir desveló que «las directrices futuras comprenden diversos ámbitos: la adaptación a los avances en las nuevas tecnologías, al cambio climático y a los nuevos marcos normativos; la lucha contra las plagas, el fomento del relevo generacional que tanto nos preocupa y la puesta en valor de la producción agrícola frente al consumidor. Avanzamos también en la construcción de valor diferencial a través de la comunicación».

Por su parte, el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, destacó que una de las principales líneas de trabajo se centra en «avanzar en soluciones reales para atraer a los jóvenes al campo, porque sin relevo generacional, la agricultura tal y como la conocemos dejará de existir. En torno a este mensaje, estamos inmersos en el desarrollo de varios proyectos orientados a hacer de las cooperativas un entorno empresarial con el que los jóvenes se sientan identificados».