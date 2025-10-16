Almería lidera la digitalización agrícola en la asamblea del proyecto europeo CODECs La Cátedra UAL-Coexphal presentan indicadores clave para evaluar los beneficios sociales, económicos y ambientales de los ecosistemas digitales en la agricultura

J. S. Almería Jueves, 16 de octubre 2025, 19:01 Comenta Compartir

Almería avanza en la digitalización agrícola europea de la mano de la Cátedra Coexphal-UAL en el proyecto CODECs. Ambas instituciones han participado en la asamblea general del proyecto europeo CODECs en Liubliana (Eslovenia), donde presentaron los avances en la definición de indicadores clave para evaluar los ecosistemas digitales y su impacto social, económico y ambiental en la agricultura.

La ciudad de Liubliana, Eslovenia, ha sido el epicentro del debate sobre la digitalización sostenible del sector agrícola durante la asamblea general anual de CODECs (Maximising the CO-benefits of agricultural Digitalisation through conducive digital ECoSystems). Este proyecto, financiado por la Unión Europea en el marco de Horizon Europe, busca maximizar los beneficios sociales, económicos y ambientales de la digitalización agrícola.

CODECs pretende impulsar una digitalización agrícola que no solo mejore la productividad, sino que también genere beneficios a través del desarrollo de sistemas digitales tanto para los agricultores como para el medio ambiente.

El consorcio internacional, coordinado por la Universidad de Pisa (Italia), y que cuenta con la participación de la Universidad de Almería y Coexphal, reunió a más de 30 instituciones de 20 países europeos distintos. También asistieron representantes de prestigiosas instituciones como Wageningen University & Research o INRAE (Francia).

La delegación almeriense estuvo representada por Cynthia Giagnocavo, directora de la Cátedra Coexphal-UAL en Horticultura, Estudios Cooperativos y Desarrollo Sostenible, Rosa María Heredia, investigadora de la UAL, e Irene Navarro y Gladys Sánchez, miembros del departamento de I+D+i de Coexphal.

Durante la asamblea, la UAL y Coexphal presentaron los avances realizados en la definición de indicadores clave para evaluar la capacidad de los ecosistemas digitales de apoyar la adopción de tecnologías en las explotaciones. Dichos indicadores contemplan cómo garantizar que las herramientas digitales sean accesibles para los agricultores, permitiendo evaluar los beneficios y costes de la digitalización en términos sociales, económicos y ambientales.

Las jornadas de trabajo se enfocaron en discutir los avances en el análisis de las tecnologías digitales, las estrategias de sostenibilidad y las políticas públicas necesarias para fomentar una digitalización sostenible. Además, se compartieron resultados obtenidos en los modelos de conocimiento e innovación agrícola.

Un aspecto fundamental de CODECs es el trabajo colaborativo en 20 Living Labs, espacios donde agricultores, investigadores y empresas prueban y validan soluciones innovadoras. En este marco, la UAL y Coexphal lideran el Living Lab Agroecológico de Almería, centrado en la digitalización de la horticultura en invernaderos. Este Living Lab ya trabaja en mejorar la interoperabilidad de los datos mediante el uso de sensores y plataformas digitales que facilitan la toma de decisiones, consolidando a Almería como un referente europeo en digitalización agrícola.

Los participantes realizaron una visita a las explotaciones demostrativas de algunos de los socios de CODECs, ubicados en la región de Estiria en el noreste de Eslovenia. Se conocieron proyectos innovadores en apicultura con Beekeeping Cesarque que utiliza tecnologías IoT (Internet de las Cosas) para monitorear las condiciones de las colmenas y optimizar la producción de miel, que permite el uso de balanzas digitales para medir el estado de las colmenas remotamente.

También hubo ocasión de comprobarla aplicación de tecnologías digitales en vinicultura con la visita las bodegas Doppler Wineryen donde, recientemente, han adoptado la agricultura orgánica y utilizan sensores digitales para monitorizar las condiciones climáticas y del suelo en sus viñedos. A través de sensores de microclima, humedad del suelo y análisis de hojas, la bodega puede optimizar las decisiones de riego, gestión de plagas y cosecha, mejorando la calidad del vino y reduciendo el impacto ambiental.

El proyecto CODECs, que se desarrolla entre 2022 y 2026, con un presupuesto de alrededor de 7 millones de euros, continuará organizando talleres, demostraciones y actividades en toda Europa para acercar la digitalización sostenible a las comunidades agrícolas locales, al tiempo que organizando talleres y actividades para acercar la digitalización sostenible a las comunidades agrícolas.

La participación de Coexphal y la UAL subraya la importancia de la agricultura de invernadero de Almería en la transformación digital del sector agrario europeo aportando su experiencia y liderazgo para impulsar un futuro más sostenible y eficiente en la producción agrícola.