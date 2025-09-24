Almería busca en Fruit Attraction mantener la rentabilidad agrícola Las empresas de la provincia acuden bajo la amenaza del cambio climático, que amplía calendarios productivos en otros países de la UE, y con la incertidumbre del acuerdo con Marruecos

La provincia de Almería se juega mucho más que su imagen en la próxima edición de Fruit Attraction. Su papel hegemónico como huerta de Europa, que da de comer a más de 500 millones de personas, comienza a verse ciertamente amenazado. Son muchos motivos los que están provocando que ese papel protagonista se vea solapado por actores secundarios.

Uno de esas causa es el cambio climático. Las altas temperaturas por una parte están provocando en las producciones almerienses la irrupción de plagas, que cada vez se posicionan con mayor resistencia, y de otra parte está provocando que zonas productivas del norte de Europa estén ampliando su producción más semanas, lo que lleva a que el inicio de la campaña almeriense se haya visto trastocado y atrasado para no saturar el mercado de producto, lo que redundaría en una caída de precios y pérdida de rentabilidad. Además, los efectos meteorológicos adversos, como la DANA del pasado otoño, que parece que han venido para quedarse y asomarse en el momento más inoportuno, lleva a productores a buscar productos refugio lo que conlleva, como ocurrió la pasada campaña, a un exceso de producción puntual.

Y si esto no fuera suficiente por el sur, Marruecos sigue saltándose a la torera el acuerdo de comercio suscrito con la Unión Europea la introducir como tomate propio el que se cultiva en 5.000 hectáreas de suelo saharaui. Las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia que dan la razón a los productores almerienses sobre los incumplimientos marroquíes se han de ejecutar a comienzos del próximo octubre.Sin embargo, en el sector almeriense se muestran con cautela porque las distintas rondas de contactos que han mantenido con representantes próximos a la Comisión Europea apunta a que la UE estaría negociando un nuevo acuerdo con el Reino Alauita para dejar sin efecto el actual y, por tanto, no tener que ejecutar las sentencias judiciales.

Con estos mimbres, el cesto que se ha de confeccionar en la feria hortofrutícola madrileña es el de dar imagen de unidad y trasladar a los diferentes mercados y clientes la calidad de los productos cultivados en los invernaderos almerienses y de su garantía en materia de certificaciones. De lo que se trata es de 'perpetuar' la rentabilidad del modelo Almería.

Este año el producto protagonista del campo almeriense será el tomate, que es el más perjudicado por la competencia desleal de Marruecos. El propio consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural,RamónFernández-Pacheco, recuerda que el «tomate tradicionalmente era el cultivo por excelencia de nuestra provincia. Ahora el tomate ya no es el principal cultivo de nuestra provincia, es el pimiento, después el pepino y en tercer lugar está el tomate. Los costes de producción y la competencia desleal de países como Marruecos con la permisibilidad de la Unión Europea con esas producciones y con esas importaciones han descabalgado al tomate como principal producto de nuestra provincia». Ni que decir tiene que «Almería produce los mejores tomates del mundo, los más saludables y las mejores variedades», hasta el punto de desarrollar bajo plástico más de 20 tipos diferentes de este producto, y es por eso por lo que la Junta de Andalucía ve la necesidad de «dar apoyo a un sector por el que hay que pelear, porque ha sido siempre santo y seña de esta provincia y lo tiene que seguir siendo en el futuro. Hace falta protegerlo y darles las mismas herramientas a los productores europeos que a los productores que importan a Europa; y eso actualmente no sucede. Algo similar le pasó en su día a la judía. Almería producía mucha judía y ahora ya no produce ninguna, porque Marruecos hizo algo parecido».

En similares términos se han manifestado otros representantes del sector en la provincia como el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, que en su balance de cierre de campaña advertía de que «la presión de Marruecos es cada vez más evidente. Han logrado un nuevo récord en sus exportaciones, con casi 680.000 toneladas enviadas a la UE y Reino Unido. Además, el crecimiento de su superficie invernada y la especialización en variedades de alto valor están desplazando al producto nacional en momentos clave de la campaña».

Y desvelaba que «de manera oficial, la principal zona de producción (Souss Massa) reconoce en la campaña 2024-2025 la existencia de 24.000 hectáreas de producción invernadas dedicadas a hortícolas, 7.700 exclusivas de tomate. Sin embargo, un reciente estudio de la Junta de Andalucía cifra el total de producción protegida en 33.360 hectáreas (con un incremento del 17 por ciento en 2 años). A la que se debería sumar otras 11.230 hectáreas en Kenitra y Larache. Las extrapolaciones, sólo en Souss Massa, nos llevarían a más de 10.500 hectáreas de tomate».

Por tanto, la presencia del sector hortofrutícola almeriense en Fruit Attraction es estratégica. Va más allá de ser una obligación por el volumen de producción y la entidad de su modelo productivo.

La directora de la muestra madrileña, María José Sánchez, precisa que «la agricultura de Almería también estará muy representada, como siempre, con mucha fortaleza en el pabellón 9. Estamos hablando de una presencia de más de 3.000 metros cuadrados; una presencia no solamente en espacios, sino también en la calidad de los productos que fomentan la atracción de los visitantes, porque todos sabemos que al final el pabellón 9 es el pabellón estrella de Fruit Attraction, al que más visitantes internacionales quieren acudir siempre».

A la hora de valorar la importancia de Almería en IFEMA, Sánchez no duda en asegurar que es uno de los principales reclamos de la feria. «Hay que tener en cuenta que el éxito de Fruit Attraction se apoya sobre todo en el éxito de la producción nacional. Este año la producción nacional va a estar representada en todo el eje impar de la de la Feria, los pabellones 3, 5, 7 y 9, con especial importancia del pabellón 9 que va a representar a Andalucía». Además, deja bien claro que «esta es la feria de del sector almeriense y, sobre todo, del sector español».

Las principales empresas del sector hortofrutícola almeriense por tanto durante estos tres días van a hacer de abanderadas del 'Modelo Almería' tan estudiado y copiado, pero que mantiene su esencia y amplía en calidad con cada campaña que pasa ante el esfuerzo de todos sus integrantes por potenciar la lucha biológica, ampliar la digitalización y monitorización y por invertir sin miedo en todo lo que está relacionado con la innovación.

Stand propio para 64 empresas

La feria va a contar con la presencia con stand propio con 64 empresas que están afincadas en la provincia de Almería de los distintos gremios que forman parte del sector hortofrutícola. La mayor parte de los expositores almerienses se concentrarán en el pabellón 9, que prácticamente se podría de decir que es en exclusiva de Almería, si bien hay algunas compñaías que estarán en los pabellones 3, 5, 7, 8, 10 y 14. A ellas se sumarán otras empresas que van bajo el paraguas de la Junta de Andalucía o de la Diputación Provincial de Almería.

La feria va a contar con la presencia con stand propio con 64 empresas que están afincadas en la provincia de Almería de los distintos gremios que forman parte del sector hortofrutícola. La mayor parte de los expositores almerienses se concentrarán en el pabellón 9, que prácticamente se podría de decir que es en exclusiva de Almería, si bien hay algunas compñaías que estarán en los pabellones 3, 5, 7, 8, 10 y 14. A ellas se sumarán otras empresas que van bajo el paraguas de la Junta de Andalucía o de la Diputación Provincial de Almería.

Junto a esa presencia expositora, buena parte de las empresas del agro almeriense mandarán una representación, puesto que la muestra no se centra únicamente en la acción que se genera entorno a los stand, sino que hay programada multititud de actividades paralalelas con encuentros comerciales, conferencias, exhibiciones... Se podría decir que durante los tres días que dura el eveto el recinto ferial de IFEMA se transforma en una copia en miniatura del tejido empresasrial hortofrutícola almeriense, dado que es rara la empresa del gremio que no participa en la muestra de una u otra manera.

