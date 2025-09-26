El agro tiene problemas para cubrir puestos de trabajo con 17.000 peones agrícolas en el paro en Almería Empleo se reúne con empresas, sindicatos y entidades sociales para tratar de casar la oferta con la demanda de empleo que tiene la provincia de Almería

El campo almeriense necesita mano de obra y, paradójicamente, con miles de personas de este sector en el paro, tiene problemas para encontrarla. Y es que, en líneas generales, encajar la oferta y la demanda en el mercado laboral sería un trabajo de ingeniería social y económica muy difícil de lograr, y Almería no es una excepción.

Tal es así que, según el Informe del Mercado de Trabajo de Almería 2024, el último realizado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se refiere al ejercicio de 2023, en la provincia existen desajustes entre trabajadores y empleos debido a diversos factores entre los que destacan la falta de cualificación de la mano de obra, la predominancia de puestos estacionales en sectores como la agricultura y la dificultad para encontrar trabajos con mayor nivel de cualificación.

Ocurre, de manera principal, tal y como publicó IDEAL el pasado mes de junio en una amplia información relativa a esta cuestión, en una veintena de actividades que encabezan los conductores asalariados de camiones. Pero, también, en profesionales de otras actividades, como los electricistas de la construcción y afines; los programadores informáticos; los albañiles, los mecánicos y reparadores de equipos eléctricos; los agentes y representantes comerciales; los conductores de autobuses; y los profesores de Formación Profesional de materias específicas.

Y, en el ámbito que nos ocupa, el informe destaca que esta situación se da en peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines. De hecho, según ha confirmado la Consejería de Empleo a IDEAL, en la provincia de Almería existen unos 17.000 trabajadores en paro que encajan con este perfil.

Es por ello que la Junta de Andalucía se ha propuesto analizar con el sector las necesidades reales del principal pilar económico de la provincia al objeto de trabajar en la correspondiente respuesta que satisfaga a todas las partes, de manera que oferta y demanda se entiendan.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha destacado «el intenso esfuerzo que está realizando el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia de Almería para dar respuesta a las necesidades de personal del sector agrícola junto a representantes de empresas, sindicatos, entidades sociales colaboradoras del SAE y centros de formación que ayer asistieron a una reunión de la mesa de trabajo creada para facilitar el acercamiento entre oferta y demanda de empleo en esta actividad».

Amós García ha recordado que esta mesa de trabajo surge «como respuesta por parte del SAE a las inquietudes trasladadas por los agentes económicos y sociales que integran la Comisión Provincial del SAE ante las dificultades para cubrir la demanda de empleo en determinadas ocupaciones en el campo almeriense, un sector estratégico que representa el 34% del tejido empresarial, con más de 12.000 empresas, y el 24% del empleo almeriense, con más de 81.000 trabajadores».

«Como Administración competente en intermediación laboral, no nos hemos quedado impasibles y hemos puesto en marcha este grupo de trabajo, creando ex profeso una metodología rigurosa, objetiva y colaborativa para analizar junto a los agentes clave de la economía y la agricultura almerienses, desde un punto de vista técnico, las posibles causas de esta situación y aportar, entre todos, actuaciones que ayuden a reducir los desajustes. Esta iniciativa pionera en Andalucía se alinea con el proceso de transformación que está viviendo el SAE para ser más moderno, ágil, cercano y eficaz», ha añadido Amós García.

Mesa de trabajo agrícola

El responsable provincial de Empleo ha indicado que la mesa de trabajo del sector agrícola viene reuniéndose desde el pasado año para «en primer lugar, identificar las ocupaciones en las que hay dificultad para encontrar mano de obra y analizar qué factores influyen; y después, presentar propuestas de actuaciones y colaboraciones por parte de todos los miembros del grupo de trabajo para lograr avances en la cobertura de las vacantes, dando respuesta a las necesidades del tejido productivo agrícola provincial y fomentando además la creación de empleo».

Amós García ha valorado positivamente la labor de la mesa de agricultura y ha avanzado que se activarán nuevos grupos de trabajo para otros sectores que también presentan desajustes entre oferta y demanda de empleo, como la hostelería. Asimismo, ha explicado que la reunión de este viernes «es especial porque hemos invitado a entidades sociales que colaboran con el SAE y centros de formación para informarles de esta labor y pedirles su implicación para cubrir la demanda de trabajadores; y porque coincide con un momento importante para el campo almeriense, en el arranque de la campaña, cuando el sector necesita contratar personal, por lo que vamos a conocer de primera mano y en tiempo real las necesidades de este mercado».

En este sentido, ha aludido a dos ofertas de empleo para la contratación de 400 peones agrícolas en empresas del Levante almeriense «que el SAE está difundiendo sin escatimar esfuerzos, cumpliendo nuestro compromiso con la intermediación, el tejido productivo y las personas que buscan trabajo». Así, ha explicado que el SAE ha enviado más de 14.000 emails y 500 'sms' a demandantes de empleo y se ha difundido esta información entre las entidades colaboradoras con el SAE, unidades Andalucía Orienta y ayuntamientos, entre otros.

«Estamos siendo proactivos y trabajando sobre esta situación que ponen de manifiesto tanto los miembros de la mesa como las empresas del sector, como vemos con estas ofertas para contratar a 400 peones agrícolas, ya que entendemos que surgen preguntas cuando las empresas no encuentran trabajadores, mientras que en Almería hay 17.000 personas inscritas en el SAE que demandan empleo en este sector», ha subrayado Amós García.

El delegado de Empleo ha resaltado, asimismo, «el importante peso que tiene el sector agrícola almeriense en el conjunto andaluz» y datos relevantes como que Almería presenta una tasa de contratación indefinida en esta actividad del 67%, 19 puntos superior a la media andaluza».

En el primer semestre de 2025, se han registrado 29.688 contratos en Almería en la agricultura, el 7% del total andaluz. Además, el año pasado, se firmaron más de 71.000 contratos en esta actividad, que representa el 28% del total de contratos registrados en la provincia.

Forman parte de la mesa de trabajo del sector agrícola, tal y como han informado desde la Junta de Andalucía en una nota, Asempal, Asaja, Coag, Coexphal, Agrintal, CC OO, UGT y la Delegación territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, además de personal técnico del SAE.

A la reunión de este viernes han asistido también entidades sociales y de formación tales como la Asociación Innova Almería, la Asociación Noesso, la Asociación Sitio de Encuentro, Atraes Andalucía, Infope, CECAP-Almería, la Asociación Aisad Mbolo, Asociación Verdiblanca, Ecohal, Inserta Andalucía, la FAAM y Cruz Roja Almería.

Falta de personal cualificado y de reciclaje, principales déficits

El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) detalla en el Informe del Mercado de Trabajo de Almería 2024 que el desequilibro «cada vez más pronunciado entre las ofertas de puestos de trabajo y los perfiles existentes entre las personas demandantes de empleo» está motivado por varios factores: «No hay personal formado en profesiones tradicionales, como las relacionadas con el sector construcción, de manera que, si es posible, se cubren con niveles profesionales inferiores al requerido inicialmente con el fin de adquirir la experiencia necesaria, y se recurre a la contratación de personas sin cualificar».

Existe, además, la «necesidad de reciclaje en gran número de ocupaciones, que surge a raíz de los procesos de digitalización y automatización, detectados en sectores como el comercio, la agricultura y la industria», así como «de profesionalización de perfiles de ciertas actividades, como ocurre en el comercio (ventas técnicas, comercio online…), y en la hostelería».

También sucede por «la aparición de nuevos perfiles profesionales, debido a la transformación digital, especialmente en el área de automatización e inteligencia artificial, y a la creación de nuevos empleos relacionados con la transición energética y sostenibilidad», además de que «las condiciones laborales son también causantes de gran número de ofertas sin cubrir, sobre todo, en el sector construcción y en la hostelería».

En concreto, de la información recabada en la realización del informe, «en el 15% de los casos, ha sido imposible cubrir las vacantes, entre los que destacan electricistas de la construcción, camareros y cocineros asalariados, enfermeros y médicos».

En general, las actividades económicas con más ocupaciones con desajustes, tal y como indican los expertos son el transporte terrestre y por tubería (para materiales líquidos y gaseosos); la programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; la construcción y actividades especializadas; los servicios de comidas y bebidas; la fabricación de productos metálicos; la educación y servicios sociales; las actividades sanitarias; y el comercio.