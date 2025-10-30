Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación del libro, con los últimos presidentes de la Diputación de Almería. R. I.

Los 148 presidentes de la Diputación, uno a uno

El Instituto de Estudios Almerienses publica una monografía sobre la historia de los dirigentes al frente de la entidad supramunicipal desde su creación en 1822

M. T.

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:17

Comenta

Resaltar el lado humano de la institución provincial a través de las personas que la han presidido en sus más de dos siglos de vida ... es la esencia que se encuentra tras el libro 'Los presidentes de la Diputación de Almería', publicado por el Instituto de Estudios Almerienses (IEA). En la tarde de este jueves, en el Patio de Luces de la institución, ha tenido lugar la puesta de largo de esta obra ante un aforo repleto que no ha querido dejar pasar la oportunidad de conocer la historia que hay detrás de las 148 personas que han presidido la Diputación desde 1822.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Almería tiembla: registrado un terremoto de 4,2 grados en el mar de Alborán
  2. 2 La alcaldesa de Cantoria defiende que se le «ocultó» la orden de demoler 15 viviendas para regularizarlas
  3. 3 IU Roquetas reclama medidas urgentes ante la situación de seguridad en el municipio
  4. 4 Detenido por apuñalar a su compañero de piso en Vera
  5. 5 La Oficina Andaluza Antifraude ve «irregularidades» en contratos públicos de la etapa del PSOE en Garrucha
  6. 6 Detienen en El Ejido a dos empresarios agrícolas, madre e hijo, por explotación laboral
  7. 7 Cooltural Fest confirma las primeras bandas para 2026
  8. 8 El PSOE de Mojácar denuncia «la mala gestión» del alcalde, Francisco García
  9. 9 Roquetas celebra una jornada sobre actuación en contextos de prostitución y trata
  10. 10 Procesan a la alcaldesa de Cantoria por regular casas ilegales con orden de demolición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los 148 presidentes de la Diputación, uno a uno

Los 148 presidentes de la Diputación, uno a uno