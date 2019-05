Las tablas de Paddle Surf invaden las aguas de Cabo de Gata Este fin de semana el municipio de San José acogerá el primer evento de Paddle Surf en Almería R. I. GRANADA Jueves, 30 mayo 2019, 11:43

Este fin de semana, el Cabo de Gata SUP Festival nos ofrece la posibilidad de remar en la que está considerada una de las mejores zonas para practicar Paddle Surf, la playa de San José en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Las impresionantes vistas desde el mar que ofrece esta cita, organizada por MeadialunAventura junto con el Ayuntamiento de Níjar, Deportes Eolo, Sailing Sur y varias empresas locales, reunirá a un gran número de competidores y ha despertado el interés de muchos referentes del mundo del SUP.

Un entorno único con playas salvajes, calas inaccesibles desde tierra firme, acantilados volcánicos, arrecifes de coral y antiguas torres de vigilancia que servían para defender el litoral de los ataques piratas junto con unas previsiones climatológicas más que excelentes aseguran el éxito de este Cabo de Gata SUP Festival, prueba oficial y puntuable del Circuito Andaluz de SUP-Costa del SUP. Este campeonato que cuenta con la participación de la Estación Náutica Lago de Andalucía, Fanatic y el Ayuntamiento de Iznájar llega a su ecuador con esta cita en Almería que puede determinar la posición en la clasificación general, por lo que no faltará emoción en cada una de las pruebas.

El SUP es un deporte divertido, saludable y apto para todas las edades, por ello, el sábado tendrán lugar las pruebas Junior, de 8 a 18 años (Sub8 a Sub18), que tendrán que hacer frente a recorridos de entre 100 y 1.500 metros y, posteriormente, será el turno de las pruebas Amateur. El domingo se celebrará una espectacular race de SUP en la categorías de Elite masculino y femenino. Los riders recorrerán en sus tablas una distancia de 10 kilómetros bordeando la singular costa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

En este primer evento de Paddle Surf en Almería los participantes disfrutarán de un fiesta amenizada por un grupo local, varios stands, castillo hinchable para niños, barra de tapas y bebidas, etc.

Cabo de Gata SUP Festival es la tercera prueba del Circuito de Andalucía Costa Del SUP que durante este 2019 celebra su tercera edición y que realizará pruebas en Huelva, Cádiz, Sevilla, Almería, Málaga y Córdoba. Una de las competiciones con mayor número de participantes y seguidores de esta modalidad deportiva que es el Paddle Surf.