The Hole Zero llega a Almería

The Hole Zero ¿qué te espera cuando entras en el agujero? IDEAL Martes, 27 noviembre 2018, 22:11

Bajo la carpa de The Hole Zero te espera un gran show que recrea un club con números de circo, burlesque, cabaret, música y humor, mucho humor. Oferplan te ofrece entradas exclusivas a precios irresistibles para que vivas esta experiencia.

The Hole Zero es un espectáculo canalla que no te deja indiferente. Desde su origen con The Hole y The Hole 2 ha revolucionado la cartelera nacional. Su fama traspaso fronteras y después de conquistar a más de un millón y medio de espectadores, la saga llega a Almería.

En el universo The Hole te adentras en las fiestas disco del mítico Studio 54 de finales de los 70 y 80, concretamente en la Nochevieja de 1979. Artistas de todo el mundo integran el elenco de este show que no te puedes perder.

Con Oferplan obtendrás descuentos exclusivos:

• Opción 1: 1 entrada en ZONA A1 para The Hole Zero, viernes 7, 22:30 h, por 23.40 € en vez de 36 €

• Opción 2: 1 entrada en ZONA B1 para The Hole Zero, viernes 7, 22:30 h, por 17,55 € en vez de 27€

• Opción 3: 1 entrada en ZONA C para The Hole Zero, viernes 7, 22:30 h, por 23.40 € en vez de 36 €