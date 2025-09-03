Reunión de coordinación para abordar el inicio escolar de los menores de tres años Más de 5.600 niños han comenzado las clases, 232 más que el año pasado

Miércoles, 3 de septiembre 2025

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, ha presidido la reunión de coordinación con los delegados territoriales en la provincia. Uno de los asuntos abordados en la reunión ha sido el recién estrenado curso por parte de más de 5.600 menores de tres años en las Escuelas Infantiles de la provincia de Jaén; 232 escolares más que el curso pasado en estas mismas fechas (la matriculación continúa abierta).

Jesús Estrella ha destacado que esta etapa presenta como principal novedad la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para todas las plazas de dos años, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias.

Según el delegado, esto permitirá «que 3.185 niños y niñas de la provincia jienense puedan acceder a esta etapa educativa de forma totalmente gratuita; algo que, en un plazo máximo de seis años, se extenderá también a los tramos de 0 y 1 año, es decir, al primer ciclo al completo».

Además, el delegado del Gobierno y los delegados territoriales han analizado el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Jaén, que ha supuesto la materialización del 97,1% de los contratos, «reforzando así el compromiso de la Junta con la atención en los centros sanitarios durante los meses estivales».

Igualmente, se han puesto en valor las convocatorias de ayudas que, desde la Junta, van a suponer 3,2 millones de euros para la financiación de los servicios sociales comunitarios de la provincia y los 1,2 millones dirigidos a políticas de conciliación dentro del Plan Corresponsables.