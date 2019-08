Pérdidas del 100% en algunas cosechas por la tormenta del lunes En Villacarrillo varias zonas quedaron anegadas tras la tormenta. / IDEAL En ciertos puntos el granizo causó grandes destrozos, mientras que en otros la lluvia inundó calles y hasta coches quedaron atrapados LAURA VELASCO Miércoles, 28 agosto 2019, 01:00

En algunos municipios no fueron más de 20 minutos. 20 minutos que han cambiado el rumbo, al menos a corto plazo, de un puñado de familias de la provincia. El granizo y la lluvia hicieron acto de presencia en la noche del lunes. Ayer, aún con la resaca, tocaba evaluar daños. Un temporal 'muy repartido', como se suele decir cuando toca la Lotería, pero en este caso en el sentido más negativo: dejando destrozos en puntos muy separados del territorio. Mientas que en algunas zonas no recibieron ni una gota, en otros amanecieron ayer con cosechas perdidas, carreteras afectadas y casas inundadas. Según ha podido saber IDEAL, se produjeron daños en Montizón, Orcera, Villanueva del Arzobispo, Segura de la Sierra, Siles, Villacarrillo, Torres de Albanchez, Santiago de la Espada, Castellar, Villarodrigo, Fuerte del Rey o Beas de Segura. Asimismo, la línea de red móvil se cayó en varios municipios.

Es el caso de Montizón, uno de los municipios más afectados. El alcalde, Valentín Merenciano, comentó ayer que los daños han sido «enormes», y la mayoría de agricultores han perdido «el 80 o el 90% de la cosecha», ya que el temporal afectó a casi todo el término municipal. «Las familias están desesperadas tras perder las cosechas. En la calle había coches abollados, persianas con agujeros o farolas rotas, bastantes daños que estamos viendo», recalcó, para añadir que todo ocurrió en apenas 20 minutos de granizada.

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento se emplearon ayer a fondo para limpiar las calles. Asimismo, están elaborando un informe para pedirle a la Subdelegación del Gobierno la declaración del municipio como «zona catastrófica». «Pretendemos que los agricultores afectados puedan recibir préstamos con bajo interés o que nos rebajen las peonadas del mínimo de 35 a 20, por ejemplo», indicó.

Asimismo, el presidente provincial del Parido Popular de Jaén, Juan Diego Requena, visitó ayer por la tarde Montizón para conocer de primera mano la situación en la que ha quedado el citado núcleo. Para el líder de los populares «es el momento de demostrar nuestra cercanía y de prestar toda la ayuda que se pueda», por eso quieren conocer de primera mano la situación vivida y a partir de ahora «trabajar con el Ayuntamiento para intentar que las administraciones respondan con ayudas que posibiliten una pronta vuelta a la normalidad». En este sentido, Requena señaló que tras contactar con alcaldes y portavoces creen que desde el Gobierno Central deben adoptarse las medidas y proceder a la declaración como zona catastrófica de los municipios de Montizón, Siles, Villacarrillo, Castellar, Chiclana y Villanueva del Arzobispo, que en principio son por los datos de los que disponen los que han sufrido de una forma más dura los efectos de la tormenta.

Para los populares es importante también que dicha declaración se produzca «de cara a intentar paliar las fuertes pérdidas de los agricultores de estos municipios, ya que hemos podido comprobar como por ejemplo en Montizón, en Castellar y en Chiclana el granizo y el aire han producido una pérdida de gran parte de la cosecha de aceituna en los olivos de esos términos municipales». Desde el PP de Jaén manifestaron su apoyo para reclamar cuantas ayudas y colaboración puedan prestar todas las administraciones a los vecinos afectados y a los ayuntamientos, «a fin de que muy pronto puedan tener todas las viviendas e infraestructuras públicas en condiciones tras la tormenta y sus efectos».

Poco más de 30 kilómetros separan Montizón de Villanueva del Arzobispo, donde la situación fue completamente distinta. El granizo no causó daños significativos. En su lugar, fue el agua el que afectó más al municipio. Según Gabriel Fajardo, alcalde de Villanueva del Arzobispo, cayeron unos 70 litros por metro cuadrado en menos de dos horas, a partir de las 21:30 horas. El resultado: el pueblo, inundado. «En algunos puntos se desbordaron alcantarillas, cortaron carreteras que unen el pueblo con pedanías y en algunas casas entró el agua. Pusimos en funcionamiento a Protección Civil, Policía Local y después al servicio de limpieza del Ayuntamiento. Damos las gracias a la colaboración de los vecinos que ayudaron también a limpiar», resaltó el regidor. Asimismo, durante la noche del lunes quedaron algunos vehículos atrapados por la zona de la pedanía de Cañada de la Madera, y desde el Ayuntamiento tuvieron que intervenir mientras llegaba la empresa de Conservación, que estaba «desbordada».

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Villacarrillo se comenzó a trabajar ayer para limpiar las zonas anegadas tras la tormenta en Mogón. La caída de un muro de contención en la zona de baño del río aguas cebas es el que requerirá actuaciones más costosas y que presentan alguna dificultad mayor. También se derrumbó un muro de bloques en el Polideportivo Municipal que hizo que se anegue el campo de fútbol para su limpieza habrá que esperar a que el terreno seque un poco. El carril del 'Aguácelas' y párate de la avenida de Andalucía también se vieron afectadas por esta tromba de agua.

Todos los trabajos que se pueden acometer con fondos y personal municipal ya se han comenzado, pero se estudia la solicitud de ayudas a otras administraciones para poder dar solución a esta situación a la mayor brevedad.

Pérdidas en el campo

Las organizaciones agrarias hicieron ayer balance de los daños de los que tenían constancia, y pusieron el foco en un punto: los pocos seguros contratados por los olivareros y la mala cobertura de estos. «El seguro del olivar no es muy atractivo para ellos, tiene coberturas muy bajas y se hacen muy pocos», indicó Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA-Jaén. De cara a la próxima campaña, este temporal afecta de forma «negativa», aunque habrá que determinar de qué forma. «Hay pérdidas de fruto y de la calidad de los que han sido dañados, ya que los árboles han sufrido heridas y tienen que recuperarse», añadió.

En cuanto a las lluvias, no han tenido «incidencia clara». «Ha sido, como decimos en el campo, un refrescón», agregó Valero, que espera que las perspetivas de campaña queden plasmadas en el aforo, que se presentará a finales de septiembre o principios de octubre.

El secretario general de COAG en Jaén, Juan Luis Ávila, habla de efectos «desfavorables» en casi todos los puntos, con precipitaciones muy escasas que además no han mejorado la situación. «Ha sido heterogéneo, zonas concretas, pero como hay poca aceituna se tira con facilidad. En algunos puntos se ha perdido el 100% de la cosecha, porque si el árbol tenía 10 o 15 kilos se ha perdido todo rápidamente», recalcó. Volviendo al tema de los seguros, insistió en que apenas el 5% de los agricultores cuentan con uno, ya que «no tienen el grado de protección que deberían tener», algo que llevan años reclamando. «Los que no tienen seguro se enfrentan a un año de 24 meses con una situación mucho peor que la del año pasado», lamentó. Igualmente, cree que este temporal no afectará especialmente a las cifras globales de campaña, ya que la pérdida «de 50, 100 o 200 hectáreas no es significativa en el cómputo de la provincia».

Situación límite

En el caso de COAG, prevén una campaña «un 60% más baja que la pasada», puesto que el olivar de secano está en situación «límite» y el de regadío tampoco pasa por su mejor momento. «Habrá que esperar a septiembre, a que sea medianamente lluvioso, porque si no se producirá una merma importantísima de la cosecha. Es destacable además que el fruto está muy adelantado a nivel fisiológico con respecto a otros años, hay poco fruto con buen calibre en muchos casos y probablemente se adelante la cosecha», concluyó.

La depresión aislada en niveles altos (DANA), también denominada gota fría, que afectó el pasado lunes a toda Andalucía, abandona la comunidad en dirección al este y ayer afectó únicamente a la provincia de Almería, donde se decretó el aviso amarillo por tormentas y lluvias. Así, pese a lo previsto inicialmente, se descartó tal situación para las de Jaén o Granada. Igualmente, el descenso de las temperaturas en comparación con las últimas semanas es claro: las máximas no pasarán hoy de los 33 grados centígrados en Jaén capital, y las mínimas rondarán los 20.