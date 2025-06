La ONCE reparte cerca de medio millón de euros en Arroyo del Ojanco

A. C. Jueves, 26 de junio 2025, 12:36 Comenta Compartir

El sorteo de la ONCE de este miércoles ha repartido 455.000 euros en Arroyo del Ojanco por medio de trece cupones agraciados con 35.000 euros cada uno, vendidos por Bernardo Llavero en su ruta por el pueblo.

No es la primera vez que Bernardo, vendedor de la ONCE desde 2022, porta buenas noticias en Arroyo del Ojanco: en el último mes ha repartido tres premios mayores. «Me hace muy feliz poder recompensar la ilusión de las personas» asegura, entre la emoción y los nervios de los clientes que acuden de buena mañana a compartir con él su alegría.

«Ahora todo el mundo me pide que le elija el número yo, es mucha responsabilidad. Este premio ha sentado muy bien, sé que mis clientes son buena gente», añade, sin dejar de atender a quienes se acercan. «La ONCE me dio la oportunidad de trabajar en mi pueblo, y ahora yo puedo ayudar a las personas de aquí», concluye.

El sorteo del 25 de junio estaba dedicado al 1.200º aniversario del Ayuntamiento de Murcia, y ha repartido además 175.000 euros en la capital andaluza, y otros 35.000 euros en Cádiz. El resto de sus premios fueron a parar a Canarias, Cataluña, Castilla León y la Comunidad Valenciana