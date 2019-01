19 municipios jienenses cuentan ya con menos de mil habitantes Aldeaquemada, en la imagen, tienen 501 habitantes Son tres municipios más que en 2016 los que se quedan por debajo de los mil habitantes, lo que muestra el rostro de la despoblación en la provincia EUROPA PRESS JAÉN Domingo, 13 enero 2019, 12:17

Un total de 19 municipios de los 97 que conforman la provincia de Jaén cuentan ya con menos de mil habitantes según las cifras oficiales del padrón correspondientes al 1 de enero de 2018 facilitadas desde el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son tres municipios más que en 2016 los que se quedan por debajo de los mil habitantes, lo que muestra el rostro de la despoblación en la provincia.

Los tres nuevos municipios jienenses que se suman a aquellos con menor población son Chiclana de Segura (962 habitantes); Iznatoraf (995); y Villardompardo (966). El municipio con menor población sigue de la provincia de Jaén sigue siendo Hinojares, que cuenta con 335 habitantes empadronados a 1 de enero de 2018, uno más que en 2017. Este dato supone para Hinojares una densidad demográfica de poco más de ocho habitantes por kilómetro cuadrado.

El alcalde de Hinojares, Maron Martínez (PSOE), está convencido que los datos de población darán un vuelco el próximo año cuando se conozcan los datos a 1 de enero de 2019. Según su información, Hinojares es el municipio con menos población de la provincia pero según sus cuentas «ya vamos por 417 o 418 vecinos empadronados».

Martínez ha indicado que son muchos los nacidos en Hinojares que emigraron en su día y ahora vuelven al municipio tras su jubilación. Él mismo tras vivir 22 años en Suiza decidió regresar con su mujer y sus hijas hace algo más de una década y «aquí sigo, encantado de la vida porque sobre todo he ganado en salud».

Además, este municipio de la comarca de Cazorla cuenta con nuevos vecinos extranjeros. Casi un centenar de británicos, canadienses, e incluso australianos, entre otros, han encontrado un sitio en Hinojares donde adquirir una vivienda para arreglarla y comenzar una nueva vida «sana y alejada del ruido».

Desde su llegada a la Alcaldía en 2015, Martínez ha impulsado la puesta en marcha del chegue bebé de 500 euros para gastar en la farmacia del pueblo. También sufraga el 50 por ciento de los billetes de aquellos vecinos que trabajan en Menorca durante parte del año, todo con la condición de que se mantengan empadronados.

De esta forma, este pequeño municipio tiene la ventaja de que todos los vecinos se conocen. Los enfrentamientos políticos no existen en un municipio donde el PSOE gobierna con cuatro concejales y otros tres tiene el PP. «Aquí vamos todos a una», ha señalado el alcalde que presume de no tener deudas en el Ayuntamiento y de estar al día porque «aquí no debemos nada a nadie».

Los municipios jienenses con menos de mil habitantes suman un total de 18.258 habitantes en una provincia como Jaén que en 2018 ha contado con 638.099 habitantes, lo que supone 5.385 personas menos que en 2017. Esta realidad de pérdida de población ha llevado a la Diputación de Jaén La Diputación ha crear un grupo de trabajo sobre este tema presidido por el presidente de la Administración Provincial, Francisco Reyes, e integrado por diez alcaldes y alcaldesas de la provincia.

Este grupo de trabajo se encargará de analizar, estudiar y elaborar iniciativas dirigidas a afrontar el reto demográfico que se abordarán en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, órgano en el que se aprobó por unanimidad la puesta en marcha de este grupo. Además, desde la Diputación se van a estudiar qué proyectos van a presentar a la convocatoria que el Gobierno de España ha puesto en marcha para luchar contra despoblación, una convocatoria que ha sido la primera en esta materia y que está dotada con 80 millones de euros.

Los 19 municipios jiennenses con menos de mil habitantes son Aldeaquemada (501); Benatae (457); Carboneros (606); Cazalilla (829); Escañuela (949); Espeluy (643); Génave (614); Higuera de Calatrava (616); Hinojares (335); Hornos (620); Larva (482); Lupión (852); Santa Elena (913); Santiago de Calatrava (697); Torres de Albanchez (804); Villarrodrigo (416); Chiclana de Segura (962); Iznatoraf (995); y Villardompardo (966).