Lugar de los hechos. ROMÁN
Sucesos

Muere un hombre de 82 años en Úbeda tras ser atropellado en un paso de peatones

Recibió un fuerte golpe de un vehículo cuando pasaba por de la avenida de la Libertad, cerca de la gasolinera existente en esta vía

Alberto Román

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:58

Un hombre de 82 años, vecino de Úbeda, falleció en la tarde de ayer miércoles tras ser atropellado por la mañana cuando cruzaba por un paso de peatones de la avenida de la Libertad, cerca de la gasolinera existente en esta vía.

Recibió un fuerte golpe de un vehículo que le desplazó varios metros, impactando posteriormente contra el suelo. Tras ser alertados los servicios sanitarios, lo llevaron al Hospital San Juan de la Cruz, donde se decidió intervenirlo de urgencia tras valorar y descartar trasladarlo a otro centro hospitalario.

Presentaba un fuerte golpe en la cabeza y varios traumatismos. Pero no pudo superar la gravedad de las lesiones y falleció horas más tarde en la UCI.

