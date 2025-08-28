Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita de la concejala a los arreglos de adecuación.

Martos invierte 5.500 euros en el Centro para Personas Trabajadoras Temporeras

Se trata de tareas de de adecuación, mejora y mantenimiento

E. L.

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:08

La Concejalía de Bienestar Social de Martos ha puesto en marcha la adecuación y mejora de distintos espacios que se utilizan para actividades propias y de colectivos de la ciudad. En concreto, las instalaciones son el Centro para Personas Trabajadoras Temporeras situado en calle Adarves y el Comedor Escolar de la calle Granada.

Ana Matilde Expósito, la concejala de Bienestar Social, ha visitado los trabajos de adecuación del Centro para Personas Trabajadoras Temporeras. Intervención enmarcada en el proceso de acreditación de este centro por parte de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Cuenta con un presupuesto de 5.500 euros y el objetivo es que, si no hay contratiempos, se finalicen en un mes.

«Son trabajos de adecuación, mejora y mantenimiento. La atención a las personas temporeras es prioritaria en nuestra acción de Gobierno y queremos que, cuando llegue la próxima campaña de la aceituna, las personas que lleguen a Martos se encuentren en unas condiciones dignas», explica la concejala, que añade: «La acreditación supone un salto cualitativo en la calidad del servicio que ofrecemos».

Todo el año

El Centro para Personas Trabajadoras Temporeras cuenta con 29 plazas. Además, presta servicio de pernoctación y alimentación como apoyo a sus usuarios.

Por otro lado, la concejala anunció que se está trabajando en la renovación del equipamiento del Comedor Escolar de la calle Granada con un presupuesto de 4.500 euros y la realización de trabajos de mantenimiento. Cabe destacar que este centro es usado durante todo el año para diferentes actividades con menores y colectivos de la ciudad.

