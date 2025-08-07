Detenidos dos jóvenes por robar de madrugada las máquinas tragaperras de un restaurante de Bailén Las inspecciones oculares realizadas por los agentes, junto con el análisis de grabaciones de seguridad, operativos de vigilancia y otras actuaciones realizadas durante la investigación, permitieron identificar a los presuntos autores

Europa Press Jueves, 7 de agosto 2025, 10:19 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 24 y 26 años, vecinos de Bailén (Jaén), acusados de llevarse hasta en dos ocasiones las máquinas tragaperras de un restaurante del municipio para hacerse con su recaudación. Los detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y uno de ellos tenía en vigor varias requisitorias judiciales de búsqueda y detención.

Los dos robos se produjeron con una diferencia de apenas diez días y los ladrones actuaban de madrugada y con el rostro cubierto. En las dos ocasiones que lo hicieron para acceder al interior del restaurante rompieron con un objeto contudente una de las ventanas.

Una vez dentro, se hacían con la máquina tragaperras, la sacaban por la ventana forzada y la introducían en un vehículo. De esta forma, se desplazaban a un lugar apartado donde la forzaban para extraer el dinero que contenía en su interior.

Las inspecciones oculares realizadas por los agentes, junto con el análisis de grabaciones de seguridad, operativos de vigilancia y otras actuaciones realizadas durante la investigación, permitieron identificar a los presuntos autores y vincularlos directamente con los hechos investigados.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, en concreto por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Bailén, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic). A los detenidos se les ha imputado dos delitos de robo con fuerza en las cosas.