Adelante Andalucía acusa al PSOE de copiarle propuestas y de «chupar rueda» E. PRESS Teresa Rodríguez formula esta crítica tras el anuncio del Gobierno socialista andaluz de destinar cinco millones de euros a la subida de las pensiones no contributivas, que cobran fundamentalmente mujeres EFE PEGALAJAR Miércoles, 21 noviembre 2018, 13:35

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha acusado este miércoles a la candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, de copiarles varias propuestas electorales y de «chupar rueda» porque «no tienen ideas».

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha hecho esta acusación tras el anuncio del Gobierno socialista andaluz de destinar cinco millones de euros a la subida de las pensiones no contributivas, que cobran fundamentalmente mujeres.

La candidata considera un «insulto« este aumento porque solo supone un incremento de 40 céntimos de cada pensión, que es de 380 euros, ha recordado.

Tras acusar a Díaz de hacer un uso «claramente electoralista» del Gobierno y de la administración, «a lo que nos tiene acostumbrados», Rodríguez ha explicado que Adelante propone una subida diez veces más que la anunciada por el Ejecutivo, y ha resaltado que solo en ayudas a alquileres de altos cargos de la Junta se destinan 700.000 euros.

La coordinadora andaluza de Podemos ha asegurado que Adelante Andalucía lleva en su programa el aumento, «como mínimo», de las pensiones no contributivas en cinco millones durante una legislatura.

Ha considerado que ese aumento es una cifra «asumible», y ha enfatizado que el anuncio del Gobierno supone una copia más de las iniciativas que plantean para las elecciones del 2D.

Esos cinco millones de euros es la misma partida de publicidad institucional que se gasta la Junta de Andalucía en la empresa pública de Turismo y Deportes, según Rodríguez.

Ha subrayado que el PSOE les ha copiado también que no se contrate con empresas que no cumplan los convenios laborales y la normativa laboral vigente, que también se han «apuntado al discurso animalista« y ahora anuncian el aumento de las pensiones no contributivas.

«Si la campaña dura dos semanas más, quizás se apuntan a la banca pública o al banco de tierra«, ha dicho Rodríguez antes de criticar que »el problema es que no lo han hecho en 37 años« y no tienen »credibilidad«.

«Los alumnos que copian no aprenden, lo sabemos nosotros, que somos profesores«, ha dicho Rodríguez en referencia a ella y a Antonio Maíllo, líder andaluz de IU.

La candidata de Adelante ha afirmado que no le «extraña que así se tarden diez años en aprobar una carrera (como le ocurrió a Díaz con Derecho), si uno, porque no tiene ideas, copia las de los demás«.

Tras recordar la muerte de dos jóvenes hijos de un militante de Podemos de Jaén, Maíllo ha ironizado con el hecho de que Susana Díaz «parece que tiene una tienda de copistería« y ha criticado el anuncio del Gobierno andaluz, »a bombo y platillo«, del aumento de las pensiones no contributivas.

«Ojalá Susana Díaz también se apunte a la ley de agricultura que incorpore la soberanía alimentaria«, ha dicho Maíllo en las afueras de Pegalajar y junto a un olivar.

El coordinador andaluz de IU, que encabeza la lista de Adelante Andalucía por Sevilla, también ha destacado las copias de las propuestas del PSOE, y ha matizado que además Díaz las hace «con sus trampas«.