El PP acusa al PSOE de trampas en el voto por correo de La Carolina Candidatos del PP en La Carolina. Los populares aseguran en un comunicado que se están cambiando votos por puestos de trabajo JUAN ESTEBAN POVEDA Lunes, 20 mayo 2019, 20:37

El Partido Popular de La Carolina ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona las prácticas«presuntamente delictivas y fácilmente comprobables a las que se están dedicando los miembros del equipo de gobierno en funciones, candidatos y trabajadores municipales eventuales, afines al PSOE de La Carolina» para obtener el voto por correo de los colectivos más necesitados de la localidad.

Según los populares, «en un despliegue nunca visto, la maquinaria del gobierno municipal socialista en funciones ha instaurado un sistema de presunta compra de voto por correo en el que se amenaza sin rubor a quienes no quieren votar por correspondencia e incluso llegando a intercambiar, casi de manera literal, entrega de voto por correo a cambio de contrato de trabajo en el Aayuntamiento»

«El ayuntamiento y el dinero de todos los carolinenses al servicio de la candidatura socialista. Se visita casa por casa instando a los ciudadanos a votar por correo y a entregar el sobre recibido con las ncandidaturas ya sea en la sede del PSOE ya en la sede de la concejalía de empleo», dicen los populares en un comunicado.

Para el PP, se trata de un «verdadero escándalo». Es por eso por lo que en la Junta Electoral de Zona han pedido que se comprueben los votantes por correspondencia con los contratos realizados por el Ayuntamiento en los últimos meses y hasta el día de hoy«. También han solicitado que »se retengan, no se destruyan los sobres, no se aperturen, y no se escruten los votos por correo emitidos en determinadas mesas electorales«.

«No tiene explicación que un Ayuntamiento como La Carolina tenga casi 600 trabajadores con una población de 15.000 habitantes ni es normal que se estén pagando más de un millón de euros de todos los carolinenses para que Reche -en alusión a Yolanda Reche, alcaldesa de La Carolina- y sus compañeros de gobierno y candidatura sigan comprando voluntades y mercadeando con la dignidad de las personas«, dice el comunicado.

Además, señalan que han puesto en conocimiento de la JEZ que un empleado de la oficina de correos el pasado 17 de mayo «entregaba sobres conteniendo las candidaturas para el voto por correo con la sola presentación de una fotocopia de carné de identidad, sin exigir la documentación que legalmente establecida» por lo que se ha solicitado la impugnación de los votos por correo emitidos hasta ese día para así garantizar «la limpieza y transparencia del proceso electoral» en el municipio.