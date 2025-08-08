Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visita a las obras del Estadio de Linarejos de representantes municipales, del Linares Deportivo y la empresa constructora. IDEAL
Remodelación

La obra en Linarejos avanza con la demolición de parte de la grada del fondo marcador

El primer teniente de alcalde Raúl Caro-Accino muestra el compromiso del Gobierno local para darle celeridad a los trabajos

IDEAL

JAÉN

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:00

El primer teniente de alcalde de Linares, Raúl Caro-Accino, acompañado por el concejal de Deportes, Martín de la Torre, visitó el estadio de Linarejos, junto a directivos del Linares Deportivo y personal técnico, para comprobar el desarrollo de las obras de remodelación, que marchan a buen ritmo. El edil mostró el compromiso del equipo de Gobierno con este proyecto y la intención de acelerar los trabajos en la medida que sea posible.

«Nos hemos sentado con la empresa constructora y la dirección facultativa y hemos decidido que durante estos días vamos a demoler casi la mitad de la grada del fondo marcador para que podamos darle celeridad a la obra. Estamos poniendo todas las zapatas y los pilares, vamos a hacer más unidad de obra para que cuando lleguen los prefabricados se termine en esta primera fase mucha más unidad de obra de lo que estaba previsto, y así para la segunda fase quede un poco menos», explicó.

«Esto va a tener algunas molestias para los espectadores, pero no muchas, y no afectará para nada a la situación de los abonados del club. De todas formas, se va a colocar una grada supletoria en el lado derecho del fondo marcador para los espectadores y afición visitante. Ya están definidos todos los prefabricados, así que cuando se terminen todos los cálculos y empiecen a ponerse, se irá viendo mucho más ritmo en la obra, que es lo que esperamos todos», detalló Caro-Accino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Primark abrirá sus puertas el 5 de septiembre
  2. 2 El tranvía tiene pendientes los contratos de mantenimiento del material móvil y de suministros
  3. 3 El PSOE denuncia la paralización de las obras de reforma en la plaza Itálica de Andújar
  4. 4 Endesa detecta en Jaén más de 1.000 fraudes eléctricos hasta junio, cinco al día
  5. 5 El albañil del 'Pueblo Libro' de Granada que mantiene vivo su Renault 4 de 1982
  6. 6 Una tormenta deja más 60 litros por metro cuadrado en la pedanía de Charilla
  7. 7 Dos jóvenes detenidos tras intentar ocupar una vivienda en Jaén
  8. 8 Antonio Sanz agradece al chef José Andrés el envío de comida a los afectados por el incendio de Tarifa
  9. 9

    La UJA se movilizará en septiembre tras el rechazo al grado de Ingeniería Biomédica
  10. 10 Tres municipios de Jaén, entre los 5 con temperaturas más elevadas el jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La obra en Linarejos avanza con la demolición de parte de la grada del fondo marcador

La obra en Linarejos avanza con la demolición de parte de la grada del fondo marcador