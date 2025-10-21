Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo del hospital de Linares. Ideal

Condena sindical por la última agresión a una auxiliar de enfermería en el Hospital de Linares

Se suman además «graves amenazas» por parte de los familiares de un paciente

E. P.

Linares

Martes, 21 de octubre 2025, 20:55

Comenta

Todos los sindicatos de la Junta de Personal del Hospital San Agustín de Linares han manifestado por unanimidad su «enérgica condena» ante la agresión que sufrió en la tarde de este lunes una técnico en cuidados de enfermería del servicio de Urgencias.

«Esta compañera sufrió una agresión física a la que se suman graves amenazas por parte de los familiares de un paciente. El resto de trabajadores recibieron, igualmente, improperios e insultos por parte del mismo grupo de familiares», ha explicado en un comunicado el delegado de la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad (FTPS) en el centro, Juan Ramón Ledesma.

Según Ledesma, no son hechos aislados, sino que «forman parte de un historial de incidentes que reflejan la creciente inseguridad que sufre el personal sanitario del hospital, especialmente en servicios como Urgencias dada el número de pacientes que acuden al mismo y los tiempos de espera que en ocasiones la atención requiere».

El delegado sindical de FTPS ha incidido en la necesidad de «solucionar esta situación a la mayor brevedad» y ha apuntado que «la gerencia es consciente de la grave situación y de todas las agresiones sufridas que han llevado a los sindicatos a solicitar la contratación de personal de seguridad y la aplicación de medidas de control efectivas poder frenar esta lacra social».

«La situación es insostenible y nuestra preocupación está respaldada por los datos», ha apuntado el delegado sindical, que ha resaltado que la dirección del hospital «únicamente pone parches temporales, que retira posteriormente, hasta que se produce una nueva agresión». Por ello, ha abogado por «implantar mecanismos de alarma realmente eficaces y un control exhaustivo de los accesos al hospital».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Andújar acogerá la I Concentración de Vehículos Clásicos y Feria del Coleccionismo
  2. 2 Negar la realidad
  3. 3 Las obras que agrupan vertidos de cuatro municipios granadinos para su depuración en la EDAR Los Vados están al 90%
  4. 4 «Soy sumiller y esta es la razón por la que una cerveza es premium en copa y no en botellín»
  5. 5 El truco de Dani García para hacer «las mejores castañas asadas en casa»
  6. 6

    El Zaragoza recurre a un 'bombero' del fútbol inglés para salir del descenso en Segunda
  7. 7 Asaja afirma que el olivo de la zona precisa de agua para que no pierda rendimiento
  8. 8 Cortado un carril de la A-44, a su paso por Campillo de Arenas, tras el incendio de un autobús sin heridos
  9. 9 El comercio de Andújar se vestirá de fiesta con la IV edición de la Noche en Blanco
  10. 10 Ramón Fernández Pacheco, en un desayuno de IDEAL en Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Condena sindical por la última agresión a una auxiliar de enfermería en el Hospital de Linares

Condena sindical por la última agresión a una auxiliar de enfermería en el Hospital de Linares