La plaza de la Constitución, un proyecto «al que le falta ambición» según el PP

Proyecto poco ambicioso para el PP. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, aclara que el proyecto de reforma de la plaza de la Constitución «fue impulsado durante su mandato como alcalde», aunque comenzó a tomar forma en el mandato anterior. Aún así, critica que el actual regidor, Julio Millán, «haya retrasado casi un año una intervención que adolece de falta ambición al limitar el radio de actuación». Millán ha señalado que los fondos Edil serán claves para ampliar la zona de actuación.

«En su anterior etapa como alcalde, Julio Millán solicitó una subvención para la reforma de la plaza de la Constitución que le fue denegada, aún así, aseguró a los vecinos y comerciantes de la zona que ejecutaría el proyecto antes de que concluyera el mandato. Les mintió», aclara el portavoz. Agustín González resalta en este sentido que durante su período como regidor «se incluyó la rehabilitación en la lista de proyectos integrados en los fondos EDiL de financiación europea», al igual que ahora. «En lugar de limitarse a intervenir en la plaza de la Constitución, las obras formaban parte de una plan extenso para la modernización integral del centro de la capital jienense», insiste.

En concreto, la reforma de la plaza de la Constitución para el PP se incluía en un «plan global de mejora urbanística». «Las obras, que abarcaban la avenida de Madrid, la plaza de la Libertad y el parque de la Concordia, tenían un triple objetivo: rehabilitar el centro, incidir en el concepto de ciudad sostenible y, paralelamente, potenciar su carácter comercial con el centro de ocio en la estación de autobuses», resume.

Así, el proyecto incluía la reforma de la plaza de la Constitución, la peatonalización de la calle Virgen de la Capilla, la modernización de la avenida de Madrid, la rehabilitación integral del parque de la Concordia y la construcción del centro de ocio. Respecto a este, el portavoz detalla que contaría con espacios para jóvenes, un hotel de 4 estrellas y más 200 plazas de aparcamiento subterráneo, en palabras de González, aunque nada se materializó.