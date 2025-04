Las obras en la plazoleta junto a San Bartolomé, tras la Semana Santa

Ideal Jaén Sábado, 19 de abril 2025, 18:31 Comenta Compartir

Las obras de remodelación de la plazoleta que se encuentra frente a la puerta lateral de la parroquia de San Bartolomé comenzarán después de Semana Santa. Según el concejal de Mantenimiento Urbano e Infraestructuras Municipales, Javier Padorno, con esta intervención «se completará la renovación de este enclave del casco histórico».

Javier Padorno explica que «los materiales necesarios para acometer los trabajos se recibieron a lo largo del mes de febrero y, teniendo en cuenta el plazo de ejecución de los mismos, de alrededor de cuatro semanas», se estimó fijar la fecha de inicio para después de Semana Santa.

Esta decisión fue acertada, señala el edil, «ya que si hubieran comenzado antes, las obras no habrían concluido a tiempo para no interferir no solo en la salida de la Cofradía de la Expiración, sino en los ensayos que los costaleros llevan a cabo en las semanas previas, además de en otras actividades como en traslado de pasos y otros enseres al interior de la parroquia. Además, el periodo de lluvias tan prolongado de estas semanas previas habría ralentizado aún más el desarrollo del proyecto».

El edil apunta que, una vez que concluya la Semana Santa, «se abordará esta intervención, que cuenta con el visto bueno de la Comisión Municipal de Patrimonio y que respetará los principios del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del entorno histórico de la ciudad, incluyendo los materiales recomendados, que serán de piedra natural» y que «asimismo, se acometerá un seguimiento arqueológico de forma paralela al desarrollo de las obras, con el objetivo de identificar, recuperar y proteger cualquier recurso de interés que pueda aparecer».

«El importe de este proyecto es de 48.308,69 euros», concreta el responsable municipal de Mantenimiento Urbano, quien detalla que «a través del mismo, se prevé levantar el actual pavimento de la plazoleta y el cajeo, regulación y compactación del terreno para proceder a la ejecución de una solera de hormigón. Posteriormente, sobre esta superficie, que tiene una extensión de 219 metros cuadrados, se colocará un nuevo solado de piedra natural, recuperando las piezas del pavimento original que estén en buen estado, y se adaptarán las arquetas de registro de los distintos servicios.