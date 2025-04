«Jaén está paralizada tres meses después de la moción»

Manuela Millán Miércoles, 16 de abril 2025, 18:44 Comenta Compartir

Cien días de «profunda decepción y parálisis de la ciudad». Así resume el exalcalde y portavoz del PP de Jaén, Agustín González, los primeros tres meses de gobierno de PSOE y JM+ tras la moción de censura que lo desalojó de la Alcaldía. González se pregunta «en qué se ha notado el cambio», pues «no hay más empleo; ni más zonas verdes; ni más limpieza, ni ninguna otra mejora».

«Tenemos un alcalde, Julio Millán, más preocupado por hacerse fotos y por quedarse con logros ajenos; que regala competencias como la regulación municipal y que paraliza proyectos», ha dicho. Además, el 'popular' señala que Millán es «alcalde a tiempo parcial y opositor a la Junta a tiempo completo, siendo un arma de confrontación diaria». «De cada diez decisiones, cuatro han sido para confrontar, cinco para paralizar y una para vender humo», añade.

Proyectos

González ha asegurado que de no haberse materializado la moción de censura ya «estaría licitado el centro de ocio; en ejecución la climatización de Peñamefécit; aprobada la ordenanza de veladores; estaría presentado el proyecto del colector de Los Puentes que está paralizado; en marcha rehabilitación del Banco; la segunda fase de la Rambla del Deporte, o la implantación del Barrio de las Letras». «Todo está en el cajón del olvido porque Jaén está paralizada», ha afeado.

En cuanto al PGOM, apunta también estaría ya presentado el primera avance -el compromiso era marzo, pero ahora se espera para mayo-. Sobre las declaraciones de Millán que apuntó el martes que tras el anuncio de la moción «el PP dio orden de paralizar proyectos como el PGOM», el 'popular' ha aseverado que se trata de «una barbaridad y una irresponsabilidad» y que «debería cuidar sus palabras y afirmaciones porque pueden tener consecuencias».

Por otro lado, sobre los presupuestos, ha lamentado que «no se esperen hasta julio», aunque no ha detallado que le parece la propuesta de las nuevas cuentas municipales. «Jaén necesita un líder, no un alcalde sumiso que es lo que ha demostrado Julio Millán», ha subrayado.

Relación con JM+

El portavoz, que no ha hecho referencia a JM+ hasta el final de su comparecencia, se ha limitado a señalar que cuando un equipo de Gobierno «solo sabe cambiar elogios es que no hay gestión». «PSOE y PSOE Merece Más ya son lo mismo, pueden tener amistad, pero no se ha traducido en avances y hay que ir a los hechos. Ser amigos no es hacer una buena gestión y eso es lo que nos preocupa», traslada.

Sin una apuesta para la ubicación de la Intermodal En el caso de la propuesta de la Intermodal (integración de los autobuses), que el Gobierno, junto con el Ayuntamiento, pretende que se traslade a Renfe, González, que ya en el pacto con JM+ evitaba señalar una ubicación, no ha querido pronunciarse si la propuesta del PP es trasladarlo a Vaciacostales. Así, ha criticado a JM+ por «renunciar al soterramiento y conformarse con migajas». «No hay ni proyecto, y además no se ha consultado a los técnicos, no se ha tenido en cuenta el nuevo PGOM y se nos impone una idea. Todo ello sin contar tampoco con los jienenses. Hay que decidir la mejor solución y que sea factible», se ha limitado a decir González.