Los empresarios de Jaén señalan la necesidad de disponer de más suelo industrial La CEJ y el Ayuntamiento mantienen una reunión donde tratan la próxima misión comercial a China, los fondos EDIL y el futuro del sector

Jesús Jiménez Jaén Martes, 7 de octubre 2025, 19:35 Comenta Compartir

En la búsqueda de impulsar el tejido empresarial de la capital y la provincia, representantes de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y el Ayuntamiento han mantenido este martes una reunión para abordar los principales proyectos e iniciativas que prometen ser determinantes en el futuro del sector.

Uno de los puntos claves tratados fue el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), cuyo avance fue aprobado en el pleno del mes de septiembre y que ahora se someterá a un proceso público. Bartolomé González, presidente de la CEJ, ha recordado que los empresarios ya compartieron sus sugerencias en la redacción del texto, y ha reivindicado la necesidad de disponer de más suelo industrial.

«Un proyecto tractor como el Cetedex va a copar gran parte del parque industrial de Jaén. Necesitamos más suelo para las empresas porque es lo que determina el devenir de una ciudad, y también es necesario disponer de terreno para construir viviendas donde puedan residir los trabajadores», ha aseverado González.

Opinión similar a la del alcalde de Jaén, Julio Millán, quien ve en el PGOM «el futuro» de la integración del suelo urbanizable y la mejora de la movilidad. Además, señaló «el papel preponderante» frente al problema de la vivienda, que es cada vez «más desmesurado» y que es necesario atajar «para que la mano de obra pueda vivir en la capital».

Además, Millán ha hecho referencia a los trabajos que se vienen haciendo en la actuación conjunta con la Universidad de Jaén para desarrollar el SUNP-5, que «permitirá facilitar a la UJA una bolsa de suelo de más de 120.000 metros cuadrados para su futuro desarrollo, a la par que poner a disposición de la ciudad suelo para 1.400 nuevas viviendas de las que prevemos que, como mínimo, el 40% sea vivienda protegida a precios asequibles».

Visita a China

Otro de los puntos abordados en la reunión fue la nueva misión comercial que el Ayuntamiento realizará la próxima semana, encabezada por el alcalde, y en la que también participarán empresarios de la CEJ. Uno de los objetivos principales es continuar avanzando en la relaciones con Tianneng, empresa dedicada a la fabricación de baterías y sistemas de almacenamiento de energía, que se ha mostrado interesada en establecer en Jaén su plan de negocio de fabricación y reciclaje de baterías.

El primer edil ha señalado «que se sigue trabajando», pero que es un proceso largo. De decidirse por Jaén, la empresa debería homologar su producto para que cumpla con las normas de comercialización de la Unión Europea, por lo que no se trata solo de la distribución, sino que sería necesarias otras medidas como un nuevo 'software' o diseñar nuevas carcasas, según explicó Millán.

Respecto a la misión, Bartolomé González, presidente de la CEJ, ha aseverado que se está produciendo «una gran simbiosis» con las empresas energéticas, señalando que la participación de los empresarios será fundamental para consolidar alianzas que generen oportunidad de crecimiento.

En el mismo sentido se ha manifestado Julo Millán, que ha recordado que el objetivo es establecer contactos con otras empresas y sectores que fomenten la cooperación, destacando el papel de la Universidad de Jaén (UJA) en la transferencia de conocimientos. Además, ha manifestado la oportunidad que supone para dar a conocer los recursos turísticos, culturales y patrimoniales de los municipios de la provincia.