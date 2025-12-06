Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Real Jaén

Otra derrota a domicilio del Real Jaén, ahora en Yecla

Los blancos no terminaron de adaptase al campo del Yeclano, Babacar y Josema sentenciaron en el último cuarto de hora

Ángel Mendoza

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:57

No termina de levantar cabeza el Real Jaén, tercera derrota fuera de casa de forma consecutiva. Perdieron en La Unión (2-0), la semana pasada ... en Chapín (1-0) y ahora en Yecla (2-0), alejándose de esos puestos de 'play off' que ostentaban hasta hace poco. Cuatro derrotas en los cinco últimos partidos han devuelto a los blancos a la dura realidad del Grupo 4 de Segunda Federación.

