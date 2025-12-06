Otra derrota a domicilio del Real Jaén, ahora en Yecla

No termina de levantar cabeza el Real Jaén, tercera derrota fuera de casa de forma consecutiva. Perdieron en La Unión (2-0), la semana pasada ... en Chapín (1-0) y ahora en Yecla (2-0), alejándose de esos puestos de 'play off' que ostentaban hasta hace poco. Cuatro derrotas en los cinco últimos partidos han devuelto a los blancos a la dura realidad del Grupo 4 de Segunda Federación.

Puente de La Constitución jugando en el Municipal de La Constitución. Uno de esos campos incómodos del grupo, donde casi todos los equipos se dejan puntos. Esta vez lo comprobaron los jienenses, a los que les costó adaptarse al campo, a un fútbol directo e intenso que los locales manejan a su antojo. Estuvieron vivos, aguantaron y tuvieron un par de buenas llegadas, hasta que todo se derrumbó en el último cuarto de hora.

Dos primeros acercamientos de los murcianos que obligaron a Rabanillo a intervenir. Pronto comprobaron los de Manolo Herrero que el partido iba a ser un continuo choque de fuerzas, prohibido cometer errores, donde los locales iban a buscar en acciones directas el área del Jaén de cualquier forma posible.

Sako quiso romper el hielo para el Jaén con un disparo manso a las manos de Berja, después de unos minutos asfixiantes en el arranque. Los de Iván Ruiz marcaros los tiempos, ahora juego directo, ahora tocando, ahora directo otra vez. En todas, estaba Sako, peleándose contra gigantes y buscando segundas jugadas que no llegaban del todo, la más clara fue una que le cayó a Curro y no pudo conectar de nuevo con el delantero para que rematase en el área.

Rondó el gol el Yeclano con un disparo envenenado que Rabanillo no pudo atajar a la media hora, cogió dirección a portería y tuvo que sacarlo en el último instante. La respuesta del Jaén fue una acción ensayada de Jesús del Amo para Mario Martos, que la paró con el pecho y le pegó de primeras a la pelota, aunque no encontró el gol. Fue lo mejor de la primera parte.

Descanso

Connor entró en los blancos por el amonestado Serrano. Nada más saltar al campo, de córner estuvo el 0-1 en el imaginario de la afición. De córner, Moyano mandó el balón al palo y el rechace le cayó a Sako y lo estrelló en el cuerpo del portero, en la ocasión más clara de los jienenses.

Eran los mejores minutos del Real Jaén, ahora los de Herrero decidían cómo se jugaba y cargaron de cartulinas amarillas a los locales en el intento de frenarles. El técnico miró al banquillo y le dijo a Manu López, Caballero y Pablo García que se despojasen del chándal porque el partido estaba para marcar. Se fueron Álvarez, Mario y Sako, todos amonestados. No quería Herrero jugársela en un partido con tanto contacto.

Respondió el Yeclano con un remate de Josema desde atrás, llegada en carrera y volea, el balón se fue a la grada. Se fue Chavi y entró Babacar en los locales para reforzar la punta junto a Álvaro Cordero. Manu López probó suerte desde fuera y un defensa sacó el balón que buscaba portería.

Pero quien encontró el gol fue Babacar, de cabeza. Acción que pilló al Jaén descolocado, Moyano no despejó bien y el lateral Jordán se hizo con la pelota para meter el centro desde la banda izquierda y el delantero recién entrado metió la testa. 1-0 en el minuto 71 del encuentro. Primer tanto de Babacar esta temporada.

Le sentó mal el gol a los de Herrero, Babacar se creció, le hizo un regate a curro en en una baldosa a Curro y le puso un pase letal a Toti, que no remachó por poco. Manolo Herrero tuvo que meter toda la carne en el asador par el último cuarto de hora. Moha entró por Vizcaíno, Mauro se fue al puesto del delantero centro.

El partido estaba roto a esas alturas, las segundas jugadas eran para el Yeclano, que tenía encerrado al Jaén. Toti y Carrasco canalizando el juego ofensivo del equipo de Iván Ruiz. Tuvo el Jaén el empate en una contra de Moha, que se encontró con un paradón de Borja bajo palos, la acción siguió y Babacar mandó fuera otra clarísima delante de Rabanillo. Se añadieron 6 minutos. Curro con el gemelo subido tuvo que aguantar en el campo ocupando espacio.

Ya metidos en descuento, Ot Remolins entró fresco y forzó a Connor a cometer penalti, vio amarilla. Era el minuto 95, Josema lo lanzó de forma impoluta engañando con la zurda a Rabanillo y anotando el 2-0 que sentenció el duelo.

Manolo Herrero enfiló el túnel de vestuarios diciendo: «La segunda parte no la competimos como debería, no nos pueden hacer un gol así y luego en el segundo lo mismo. Cuando no eres capaz de ganar duelos como equipo, nos pasa esto, que en un partido así salimos perdedores».

Sí reconoció que el Real Jaén tuvo sus chances para ganar porque «tuvimos dos muy claras, pero no marcamos goles y se junta todo, que no somos expeditivos, nos falta mordiente en las que tienes y al final nos vamos con una derrota que hace daño porque pasan las semanas y no salimos de la situación en la que nos encontramos».