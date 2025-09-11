Un cupón de la ONCE para homenajear las más de dos décadas de Salud Responde Ubicado el recinto del Hospital Universitario Neurotraumatológico, se ha tenido durante estos ocho meses un nivel de servicio medio del 99%

La ONCE ha presentado el cupón conmemorativo dedicado al servicio Salud Responde en Andalucía. Este centro, que atiende todas las llamadas de las personas usuarias desde sus salas de coordinación ubicadas en Jaén, en el recinto del Hospital Universitario Neurotraumatológico, ha tenido durante estos ocho meses un nivel de servicio medio del 99%, siendo el tiempo de espera para la atención de la llamada de 0,34 minutos de media. Así, Salud Responde ha atendido en lo que llevamos de año un total de 4.039.034 solicitudes a través del teléfono 955 545 060.

El secretario general de Planificación Asistencial y Consumo, Ismael Muñoz, y la delegada territorial de Salud y Consumo de Jaén, Elena González, han asistido al acto, acompañados por el delegado de la ONCE para Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; por el director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Francisco Pozo; la subdirectora de Salud Responde, María Fernández, y la directora provincial del 061 en Jaén, María Paz Carmona.

Durante el acto, los asistentes han saludado a los profesionales y visitado las instalaciones de Salud Responde y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, pertenecientes al Servio Andaluz de Salud.

En el centro de información y servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, disponible las 24 horas de los 365 días del año, los lunes continúan siendo los días de mayor actividad, atendiéndose en las salas de Salud Responde una media diaria de 27.615 llamadas en estos dos cuatrimestres, un 62,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

Salud Responde, perteneciente al Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía del Servicio Andaluz de Salud, ha llevado a cabo 438.300 encuestas de satisfacción a las personas usuarias que han contactado con este servicio por vía telefónica en este periodo, siendo la satisfacción alcanzada de sobresaliente. Hasta la fecha, el 98,64% de las personas encuestadas han valorado la gestión de Salud Responde como muy adecuada o adecuada, el 99,28% valoran el trato recibido por parte del agente como muy bueno o bueno y el 95,44% valoran el servicio como muy bueno o bueno.

La aplicación gratuita sigue siendo el canal más utilizado por los andaluces para acceder a la cita previa de atención primaria y al resto de servicios que se prestan desde este centro. A lo largo de este periodo, la aplicación ha registrado un total de 59.897.448 gestiones, siendo las citas previas con el médico, el pediatra o enfermería de atención primaria el principal motivo de acceso.