A la caza de un fugitivo con 58 requisitorias judiciales por los tejados de Linares El hombre, de 35 años, se ocultaba en la terraza de una vivienda familiar

E. López de la Peña Viernes, 17 de octubre 2025, 16:23 | Actualizado 17:26h. Comenta Compartir

Hasta 58 requisitorias judiciales en vigor a lo largo del territorio nacional, 13 de ellas para su ingreso en prisión. Es lo que le constaban a un hombre de 35 años, a la fuga de la justicia desde el año pasado, y que ha sido localizado y detenido en Linares.

Agentes de la Policía Nacional de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Local de Linares, en colaboración con Sistemas Especiales de la Comisaría Provincial de Málaga, se han encargado de la Operación Cajero-2, en relación a la Operación Cajero del Grupo de Estupefacientes de Linares y en el que el sospechoso se fugó a Elda, en Alicante, cuando se le investigada por delitos de extorsión y amenazas graves.

Tras la «incesante» investigación por parte de los agentes, se tuvo información de que el detenido había regresado al domicilio familiar de Linares a finales del año 2024. Así, se intensificaron las labores de localización y para proceder posteriormente a la detención del mismo.

La forma de trabajar de la Policía Nacional fue estableciendo numerosas vigilancias sobre el domicilio donde podría estar el hombre. Se sabía que sus familiares cercanos eran los encargados de las labores de contra vigilancia, así como de introducir en el domicilio comida preparada, comestibles y bebida. Se sospechaba que se encontraba en una habitación o cobertizo en la terraza de la vivienda, ubicado «estratégicamente», para que, en caso de que los agentes entraran en el domicilio, dispusiera de una vía de escape rápida a través de los tejados, como ya ha ocurrido en operativos anteriores, como el de Piruleta, en el mismo lugar y por delito de tráfico de drogas.

La Policía Nacional solicitó al Juzgado de Instrucción número 3 de Linares el mandamiento de entrada en el domicilio para su detención. Tras ser autorizada, se estableció un operativo policial de madrugada, en el que interceptaron al hombre en la terraza de la vivienda, en actitud «vigilante», mientras usaba unos prismático.

Para ello los agentes llegaron hasta él a través de los tejados colindantes, evitando con esto la huida del sospechoso, que intentó volver a escapar por la zona trasera de la vivienda donde hay un arroyo.

Después de la detención y una vez finalizadas las diligencias policiales, se procede a su traslado e ingreso en prisión, dando, así, cumplimento a las requisitorias judiciales, según informan en una nota la Policía Nacional.