Presentación de los detalles sobre la próximo jura de bandera para la ciudadanía. IDEAL
Plaza de Santa María

La capital se prepara para la Jura de Bandera Civil del 27 de septiembre

El general Ruiz resalta en la presentación la significación de este acto militar de «compromiso con España y su ordenamiento constitucional»

Manuela Millán

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:47

Todo listo para la jura de bandera civil. El Ayuntamiento de la capital ha acogido la presentación de la jura de bandera para personal civil que tendrá lugar en la ciudad el próximo 27 de septiembre en la plaza de Santa María. El acto ha sido presidido por el general jefe de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, Fernando Ruiz, junto al alcalde de la ciudad, Julio Millán, acompañados del coronel Evaristo Jaime Gutiérrez, subdelegado de Defensa en Jaén. El PP de Jaén trasladó, hace unos días, que se espera la participación de unas 400 personas.

El general Ruiz ha resaltado la significación de este acto militar de «compromiso con España y su ordenamiento constitucional» con el solemne juramento o promesa ante la Bandera de España, un acto que «no es sino una muestra libre, individual y pública de fidelidad y lealtad a España que se materializa poniendo como testigo y el más grande símbolo de la Nación: Su bandera». Por otro lado, ha destacado la importancia de las relaciones institucionales. «Nuestra Brigada mantiene una estrecha relación con las instituciones y entidades de la sociedad andaluza, que nos acogen y que nutren de jóvenes soldados y cuadros de mando nuestras filas», señala.

Además, ha añadido que la jura de bandera civil del próximo 27 de septiembre «representa el compromiso de contribuir al mejor servicio a España». El valor de este compromiso «no radica en el papel que desempeña cada jurando en la sociedad, sino el vínculo que individualmente se crea con la nación y cuya intensidad y dedicación se verá materializada por el grado de compromiso que se ejerza».

Compromiso

Por su parte, el alcalde de Jaén ha recordado que esta Jura de Bandera Civil se enmarca en el 1200 aniversario de la capitalidad de Jaén, una efeméride en la que el papel del Ejército fue clave y que refuerza esa conexión entre la ciudadanía y el Ejército en torno a la bandera». El regidor ha animado a la ciudadanía a sumarse y participar de esta jornada, arropando a la BRI X y a la ciudad en este aniversario que tendrá como escenario la plaza de Santa María.

Por último, el coronel Gutierrez ha dado las gracias al Ayuntamiento y a la Brigada «por hacer posible esta Jura de Bandera, y la importancia que esta tiene para la difusión de la cultura de defensa en una provincia, como Jaén, en la que no existen unidades militares».

